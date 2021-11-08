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Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

08.11.2021 00:27
Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Azerbaycan'da yaşanan süreci büyük muhabbet, özlem ve dualarla takip ettiklerini belirterek, "Azerbaycan'ın zaferi bizim, Türkiye'nin ve tüm Türk dünyasının zaferidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Azerbaycan'da yaşanan süreci büyük muhabbet, özlem ve dualarla takip ettiklerini belirterek, "Azerbaycan'ın zaferi bizim, Türkiye'nin ve tüm Türk dünyasının zaferidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır" konulu sanat etkinliği ve kutlama programına katıldı.

Ekinliğe AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, MHP İstanbul milletvekili Celal Adan, Irak Türkmen Cephesi ( ITC) Kerkük Milletvekili ve Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha, Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu (TADEF) Başkanı Adalet Turan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'de Azerbaycan'da yaşanan süreci büyük muhabbet, özlem ve dualarla takip ettiklerini belirterek, "Azerbaycan'ın zaferi bizim, Türkiye'nin ve tüm Türk dünyasının zaferidir." ifadelerini kullandı.

Karabağ Zaferi'nden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve zaferin 1. yıl dönümünü kutlayan Tatar, aynı soydan, aynı milletin evlatları olarak gönül ve kader birliği ile hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Tatar, "Gelecekte birlikte, güçlü olabilmek için bu şekilde bir siyaset geliştirmek zorundayız. Birlik ve beraberliğin devamı için bize karşı olanlara karşı dik durmak zorundayız." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının bugün Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olmayı başardığını ifade eden Tatar, "Bizim mücadelemiz sizin de mücadeleniz olmalıdır. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Büyük Türk dünyasına baktığımızda hepimizin ortak özlemleri ve kader birliği var. Birlikte ve güçlü olma zamanıdır." dedi.

"Bir millet, üç devletiz." diyen Tatar, Azerbaycan, Türkiye, KKTC ve kardeş devlet Pakistan ile hareket ederek daha güçlü olmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

?Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta yıllarca büyük bir esaret ve zulüm yaşadığına dikkati çeken Tatar, mazlum milletlerin yaşadıklarının asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den aldığı güçle soykırıma, zulme karşı sonuna kadar mücadele ettiğini kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de sizlerin onuru, sizlerin de şerefi, haysiyeti olan KKTC'ye sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü biz de, büyük Türk dünyasının bir parçasıyız. Kıbrıs Türk halkı sizlerin kardeşidir, Kıbrıs Türk halkı mücahit bir halktır. Kıbrıs Türk halkı, Rum-Yunan ikilisine karşı sonuna kadar savaşmış, şehitler vermiş, bedeller ödemiş ama direnmiştir."

Tatar, Kıbrıs'ın, Türk dünyası için bir onur ve haysiyet meselesi haline geldiğini vurgulayarak Türkiye gibi Azerbaycan'ın da kendilerine destek vermesi gerektiğine dikkati çekti.

"Pakistan, kardeş ülke olarak sizinle beraberdir"

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutlayarak, 44 gün süren savaşta şehit düşünlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Pakistan'ın Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında dolduğunu aktaran Pasha, bu desteğin tamamen çıkardan uzak, dostluğa dayandığını kaydetti.

Azerbaycan'a bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini belirten Pasha, "Türkiye, Azerbaycan ve KKTC üç devlet bir millettir. Pakistan ise kardeş ülke olarak sizinle beraberdir. Sizleri muhabbetle kardeşlikle selamlıyorum." dedi.

"Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür"

Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu (TADEF) Başkanı Adalet Turan da Azerbaycan halkının 30 yılın ardından hasretle beklediği zaferi Karabağ'da elde ettiğini söyledi.

Karabağ'ın Türk dünyasının onuru, şerefi olduğunu vurgulayan Turan, "Zafer kazanmak her zaman güzeldir. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında başarımızda, zaferimizde Türkiye'nin desteği çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücüdür' sözüyle bir millet tek devlet söylemini daha da güçlendirmiştir." diye konuştu.

Azerbaycan, Karabağ savaşında mücadelesini verirken aynı zamanda uluslararası hukukun gereklerini de yerine getirdiğini kaydeden Turan, Azerbaycan devletinin, haklı davasından vazgeçmediğini, Karabağ'ı işgalden kurtardığını ifade etti.

Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı
Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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