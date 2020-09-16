Karacabey Belediyespor voleybolda iddialı

Karacabey Belediyespor, futbolda olduğu kadar voleybol takımıyla da yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Bu sezon, TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 1. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Karacabey Belediyespor, 11 isme imza attırarak transfer çalışmalarını tamamladı. Karacabey iç transferde, geçtiğimiz yıl takımda yer alan Asef Çelik, Ozan Aşar, Mehmet Güleç, Özkan Bilici ve Serkan Demir ile 1 yıllığına sözleşme yeniledi.