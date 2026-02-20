Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Haberin Videosunu İzleyin
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
20.02.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Haber Videosu

Rize'de fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, Çayeli ilçesindeki kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı. Kara yoluna dolan su ve dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Korku dolu anları kayıt altına alan Rizeli vatandaş, "Hemşehrim dur! Bataysun ula dur!" ifadelerini kullanarak yaşananları izleyenlere aktardı.

Rize'de kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 10 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

DENİZ KARA YOLUNA TAŞTI

Dev dalgalar kara yolunu suyla doldurdu. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda da aksamalar oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

"BATAYSUN ULA DUR!"

Rizeli bir vatandaşın yola taşan denize verdiği tepkiler izleyenleri güldürdü. Korku dolu anları video kaydına alan vatandaş, "Kara yolunu kapatsınlar. Burada kaza olacak. Hemşehrim yavaş. Hemşehrim dur! Bataysun ula dur! Gelmeyin. Yol pert, kapandı" ifadeleriyle hem sürücüleri uyardı hem de yaşananları esprili bir dille izleyenlere aktardı.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Sosyal Medya, Hava Durumu, Karadeniz, Fırtına, Fırtına, Çayeli, Güncel, Yaşam, Rize, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
Karadeniz fıkrası gibi mahalle Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle! Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor
Dehşet evi Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir

16:15
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:33:54. #7.11#
SON DAKİKA: Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.