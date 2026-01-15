Karakulak 'Gösterge Tür' Olarak Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karakulak 'Gösterge Tür' Olarak Tescillendi

Karakulak \'Gösterge Tür\' Olarak Tescillendi
15.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ'den Dr. İlemin, karakulakları Akdeniz ekosistemleri için gösterge tür ilan etti.

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Dr. Yasin İlemin, Akdeniz bölgesinde 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan büyük yangınlar sonrasında yaptığı bilimsel araştırmalarda, 'ormanın hayaleti' olarak kabul edilen karakulakları, Akdeniz ekosistemleri için 'gösterge tür' olarak tescillediklerini söyledi.

Muğla Marmaris ve Antalya Manavgat bölgeleri başta olmak üzere Akdeniz illerinde 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan büyük orman yangınları sonrasında MSKÜ Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, orman yangınlarının 'ormanın hayaleti' olarak kabul edilen karakulak ve yaban hayatına etkileri üzerine bilimsel çalışma başlattı.

ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI

Dr. Yasin İlemin'in yaklaşık 5 yıl süren bilimsel çalışmalarını içeren makale, uluslararası bilimsel bir dergide 'Akdeniz Ormanlarındaki Orta ve Büyük Boy Memeli Toplulukları Üzerinde Yangın Sonrası Ormancılık Uygulamalarının Etkileri' başlığıyla yayımlandı.

KARAKULAK FOTOKAPANA YAKALANDI

Marmaris'te yanan ve geçen süreçte yeniden yeşeren Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki çalışmalarda Dr. Yasin İlemin, geçen yıl kasım ayında fotokapanla karakulakın sahada yürürken görüntüsünü elde etti. Dr. İlemin, "Bu yürüyüşün arkasında son 5 yılın çok değerli emekleri var" dedi.

YANGIN SONRASI KARAKULAKLAR

2021 ve 2022'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde çok büyük alanların yandığını belirten Dr. Yasin İlemin, "Bunlardan biri de bilimsel çalışmalarımız neticesinde karakulakların hedef tür olduğu Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme sahasındaki yangındı. Yangın ilk çıktığı andan itibaren ateşin içinde, dışında ve sonrasında restorasyon faaliyetlerinde bulunduk. Yaban hayatı ve ekosistem restorasyon süreçlerinin bizzat içinde olduk" diye konuştu.

AKDENİZ İÇİN GÖSTERGE TÜR

Üniversiteler ve Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği'nin yürütücülüğünde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) desteğiyle projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Dr. İlemin, "Ve bugün bu emeklerin sonuçlarını bilim dünyasına tanıttık. 'Effects of Post-Fire Silvicultural Practices on Medium and Large-Sized Mammal Communities in Mediterranean Forests' başlıklı makalemiz uluslararası Fire (Q1) dergisinde yayımlandı. Karakulak türünün Akdeniz ekosistemleri için gösterge tür olduğu tescillendi" dedi.

YANMAMIŞ ALANLARDA DAHA ÇOK

Yanmış alanlarda kızıl tilki başta olmak üzere etçillerin baskın hale geldiğini, üst trofik düzeyde (besin zincirindeki farklı beslenme seviyeleri) uzman tür olan karakulakların ise yanmamış ormanlarda ve doğal restorasyon yapılmış alanlarda bulunduğunu ortaya koyduklarını anlatan Dr. İlemin, "Fonksiyonel zenginlik yanmamış meşcerelerde (en küçük orman parçası) daha yüksek çıktı. Yapay restorasyon ve plantasyon alanlarının tür zenginliği ve eşitliğini azaltarak homojenleşmeyi artırdığını tespit ettik. ve bunun yaban hayatı için olumsuz olduğunu gösterdik" diye konuştu.

DOĞAL GENÇLEŞTİRMENİN ETKİSİ

Ayrıca doğal gençleştirme ve doğal restorasyonun, daha dengeli komünite yapısının sürdürülmesine katkı sağladığını ortaya koyduklarını anlatan Dr. İlemin, "Doğal restorasyon fonksiyonel çeşitliliği desteklerken, yapay restorasyonun ve yapay plantasyonların komünite yapısını basitleştirdiğini ortaya koyduk. Tüm bu süreçte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün doğal gençleştirmeye ağırlık vermesi sayesinde yanmış alanlarda uygulanacak doğal restorasyonun yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik için ne kadar hayati olduğu ortaya çıkmış oldu" dedi.

GÖSTERGE TÜR

Gösterge türün, ilgi çekici bir çevresel koşulu temsil eden bir grup alan için yüksek gösterge değerine sahip biyolojik bir tür olduğunu belirten Dr. İlemin, "Gösterge türlerdeki değişiklikler, ekosistemlerdeki değişiklikleri belirlemek için kullanılır. Gösterge türler aynı zamanda korunacak habitat türlerinin biyolojik göstergeleridir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Hayvanlar, Akdeniz, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakulak 'Gösterge Tür' Olarak Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha
MotoGP’de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Bakan Tunç’tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı
Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:07
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:22:55. #7.11#
SON DAKİKA: Karakulak 'Gösterge Tür' Olarak Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.