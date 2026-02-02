Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aile Perişan - Son Dakika
Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aile Perişan

Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aile Perişan
02.02.2026 13:40
Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aile Perişan
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti, diğer aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh Bağcı (42) ve kızı Nisa Bağcı (15) hayatını kaybetti, annesi Emine Bağcı (73) ile diğer kızı Esra Bağcı (14) hastanede tedaviye alındı.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİLENDİLER

Olay, Hassa ilçesinde 4 kişilik Bağcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde adrese sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde bir süre önce eşini kaybeden Nuh Bağcı ile kızları Nisa ve Esra ile annesi Emine Bağcı'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerin kontrolünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nuh ve Nisa Bağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emine ve Esra Bağcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Bağcı'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Baba ve kızının cenazeleri morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aile Perişan

