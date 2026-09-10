Kozinoğlu dosyasında sır perdesi aralanıyor! Gardiyan konuştu

Kâşif Kozinoğlu dosyası, ölümünün ardından geçen yıllar sonra yeniden gündemde. Bakan Gürlek, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin tüm ihtimallerin araştırıldığını açıkladı.

KAŞİF KOZİNOĞLU DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi muhabirleriyle bir araya gelerek yürütülen soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Gürlek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri, Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen çalışma oldu. Gürlek, Kozinoğlu dosyasının yeniden açıldığını ve ölüm nedeninin aydınlatılması amacıyla incelemelerin sürdüğünü belirtti.

FİRARİ ESKİ CEZAEVİ PERSONELİNİN BEYANLARI SONRASI ADLİ İŞLEM

Dosyadaki yeni sürece ilişkin önemli bir ayrıntıyı da açıklayan Gürlek, yurt dışında firari bulunan eski bir cezaevi personelinin verdiği beyanlara dikkat çekti. Söz konusu kişi hakkında FETÖ bağlantısı nedeniyle adli süreç bulunduğunu belirten Gürlek, bu kişinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı. Gürlek, "Kaşif Kozinoğlu şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi" dedi.

"ZEHİRLENME Mİ, KALP KRİZİ Mİ, BİR İLAÇ ETKİSİ Mİ?"

Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirten Gürlek, dosyada değerlendirilen ihtimalleri de sıraladı. Bakan Gürlek, "Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor" ifadelerini kullandı. Böylece Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin zehirlenme, kalp krizi ve ilaç etkisi olmak üzere üç ihtimalin inceleme kapsamında bulunduğu açıklandı.