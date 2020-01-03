Kasım Süleymani: ABD'de Cumhuriyetçiler Bağdat'taki saldırıya destek verdi, Demokratlar kaygılı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesine Amerika'dan gelen tepkiler farklı oldu. Cumhuriyetçiler saldırıyı destekledi, Demokratlar ise bölgede gerilimin artmasına dair kaygılarını dile getirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İran'ın desteklediği protestocuların Bağdat'taki ABD elçiliğine saldırısının bu adımı gerekli kıldığını belirterek Trump'ı övdü.

Lindsey Graham, Twitter mesajında "İran Amerika'ya ve müttefiklerimize saldırmaya devam ederse en ağır bedeli ödemeliler ki buna petrol rafinerilerinin imhası da dahildir" diye yazdı.

Graham ayrıca, "Amerikalıları öldürmenin ve yaralamanın bedeli büyük ölçüde arttı" dedi.

Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Bernie Sanders ise sosyal medya mesajında şunları yazdı:

"Trump'ın tehlikeli kışkırtıcılığı bizi Orta Doğu'da sayısız can kaybına ve trilyonlarca dolara mal olacak korkunç bir savaşa daha da yaklaştırdı. Trump sonsuz savaşlara son vermeyi vaad etti, ama bu eylemi bizi yeni bir savaş yoluna sokuyor."

Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olan Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ise yazılı bir açıklama yaparak terörü destekleyen ve kaosu besleyen General Süleymani için hiçbir Amerikalının yas tutmayacağını belirtti.

Ancak Biden, "gerilimi çok yükselten" saldırının mantığının da sorgulanması gerektiğini söyledi:

"Başkan Trump barut kutusuna kibrit attı. Hem içeride hem dışarıda, askerlerimizin ve elçilik personelimizin, halkımızın ve çıkarlarımızın, güvenliği için plan ve stratejisinin ne olduğunu Amerikan halkına, bölgedeki ortaklarımıza açıklaması gerekiyor."

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Christopher S. Murphy ise Twitter'da paylaştığı bir mesajda şu soruyu sordu:

"Haberlerden anlaşıldığı gibi Amerika kongrenin onayı olmadan, İran'ın en güçlü ikinci kişisini suikast sonucu öldürüp potansiyel büyük bir bölgesel savaşı kasıtlı olarak başlattı mı?"

Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi üyesi ve Irak'ta asker olarak görev yapmış Lee M. Zeldin ise Süleymani'nin öldürülmesinin çok meşru olduğunu ifade eden bir mesaj paylaştı.

"Müzakere masasında ABD'nin kıdemli liderlerinin boy gösterdiği ve ABD askerlerinin savaşlarda öldüğü ve bunun cezasız kaldığı günler geçti artık" diyen Zeldin, saldırıyı "çok gerekliydi, adalet yerini buldu" şeklinde değerlendirdi.

ABD'de kimileri Süleymani'nin öldürülmesini, 2011'de El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü baskına benzetirken, kimi de buna karşı çıktı.

Barack Obama döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü olan Ned Price ise ABD'ye yönelik misillemelere karşı uyarıda bulundu.

Price, sosyal medya paylaşımında "Mantıklı insanlar Süleymani'nin hedef alınmasını akıllıca bulmayabilir. Ama kimse Trump yönetiminin bu olaydan doğacak ters tepkilerle baş edebileceğini sanmasın. Bölgeyi saran ve Batı'da birimleri olan bir (örgütsel) ağdan söz ediyoruz."

Donald Trump'ın 2011 ve 2012 yıllarında attığı tweet'ler de sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu. Trump bu paylaşımlarında, Obama'yı tekrar başkan seçilmek için İran'a saldırıda bulunup savaş başlatmayı planlamakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünün açıklandığı saatlerde Twitter hesabından ABD bayraklı bir mesaj paylaştı ve daha sonra bunu profiline sabitledi.