Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika

Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu

04.12.2020 11:25
Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu, System.String[]

Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.

Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi.

Kasım ayında yalnızca otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 ve otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 azaldı.

Satış adetlerinde ilk 10 marka

Küresel pandemiden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlayan otomotiv endüstrisi zamanla toparlanmaya başladı. Ancak araç üretimindeki aksaklıklar piyasada araç bulunurluğunu sorununu da beraberinde getirdi.

Araç bulunurluğu sorununun daha az hissedilir olmakla birlikte devam ettiği kasım ayında Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault ve 5 bin 338 adetle Volkswagen (VW) takip etti.

Toyota 4 bin 493 adetle dördüncü ve Ford, 4 bin 250 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ardından 3 bin 605 adetle Peugeot, 3 bin 295 adetle Citroen, 3 bin 271 adetle Hyundai, 2 bin 806 adetle Honda ve 2 bin 790 adetle de Opel sıralandı.

Kasımda 3 Maserati, 3 Ferrari satışı

Kasım ayında 157 Porsche, 3 Maserati, 3 Ferrari ve 1 adet Aston Martin ve 1 adet de Lamborghini marka otomobil satışı da dikkati çekti.

Geçen ay Bentley, Infiniti ve Smart markalarından otomobil satışı gerçekleşmedi.

Otomobil satışında yerlinin payı arttı

Bu yılın kasım ayındaki toplam 64 bin 357 adetlik otomobil satışının 27 bin 434'ü yerli üretim yapan markalardan geldi. Satışların 36 bin 923'ü ise ithal otomobillerden oluştu.

2019'un kasım ayındaki toplam 47 bin 803 adetlik otomobil satışının 16 bin 475'i yerli, 31 bin 328'i ise ithal olarak kayıtlara geçmişti. Böylece 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 6 bin 768 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 998 adetle Fiat ve 956 adetle de Peugeot izledi. Ardından 634 adetle Volkswagen ve 607 adetle de Citroen sıralandı.

Bu yılın kasım ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle;

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO 3636 003636
ASTON MARTIN 11 0011
AUDI 1,2161,216 001,2161,216
BENTLEY 0 0000
BMW 1,6751,675 001,6751,675
CITROEN 3,2953,295 60760703,9023,902
DACIA 2,4832,483 53553503,0183,018
DS 5454 005454
FERRARI 33 0033
FIAT9,870989,9683,7712273,99813,64132513,966
FORD7093,5414,2506,1246446,7686,8334,18511,018
HONDA2,6601462,806 02,6601462,806
HYUNDAI1,7551,5163,271 1751751,7551,6913,446
INFINITI 0 0000
ISUZU 0000000
IVECO 0 2592590259259
JAGUAR 4444 004444
JEEP 420420 00420420
KARSAN 014 1414014
KIA 1,2501,250 19619601,4461,446
LAMBORGHINI 11 0011
LAND ROVER 329329 00329329
LEXUS01313 001313
MASERATI 33 0033
MAZDA 1515 001515
MERCEDES-BENZ 1,9821,982 36736702,3492,349
MINI 216216 00216216
MITSUBISHI 565601381380194194
NISSAN 342342 44440386386
OPEL 2,7902,790 54354303,3333,333
PEUGEOT 3,6053,605 95695604,5614,561
PORSCHE 157157 00157157
RENAULT8,2021,0969,298 2852858,2021,3819,583
SEAT 653653 00653653
SKODA 2,3432,343 002,3432,343
SMART 00 0000
SSANGYONG 111111 74740185185
SUBARU 4646 004646
SUZUKI 493493 00493493
TOYOTA4,2382554,493 1911914,2384464,684
VOLKSWAGEN 5,3385,338 63463405,9725,972
VOLVO 1,3011,301 001,3011,301
TOPLAM: 27,43436,92364,3579,9095,87515,78437,34342,79880,141

Otomobil, Türkiye, Kasım, Fiat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika


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