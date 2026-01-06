Kasımpaşa Kamil Ahmet ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Spor

Kasımpaşa Kamil Ahmet ile Sözleşme İmzaladı

Kasımpaşa Kamil Ahmet ile Sözleşme İmzaladı
06.01.2026 20:49
Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı. Başarılar dilediler.

KASIMPAŞA, Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi'nin düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamil Ahmet Çörekçi Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Kamil Ahmet Çörekçi, düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Kamil Ahmet'e hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

01:00
