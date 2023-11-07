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Çöp poşeti içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika

Çöp poşeti içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:47

Kastamonu'da çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına atılan bebeğin annesi olduğu değerlendirilen 17 yaşındaki genç kadın, adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'da çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına atılan bebeğin annesi olduğu değerlendirilen 17 yaşındaki genç kadın, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ÇÖP POŞETİNE KOYUP ATTILAR

Olay, 2 Kasım'da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette, çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen bebeğin, annesi olduğu değerlendirilen 17 yaşındaki genç kadın Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Çöp poşeti içinde sokağa atılan bebeğin 17 yaşındaki annesi tutuklandı

17 YAŞINDAKİ ANNE TUTUKLANDI

Bir süre Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 17 yaşındaki genç kadın, tedavisinin ardından adli makamlara sevk edildi. 17 yaşındaki genç kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni doğan bebeğin babası olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Yapılacak DNA testi sonucuna göre bebeğin babası olup olmadığı belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çöp poşeti içinde sokağa atılan bebeğin 17 yaşındaki annesi tutuklandı

BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Her geçen gün durumunun iyiye gittiği belirtilen bebeğin, entübe cihazından ayrıldığı ve normal beslenmesine başlanıldığı öğrenildi.

Çöp poşeti içinde sokağa atılan bebeğin 17 yaşındaki annesi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Ankara, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp poşeti içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp poşeti içinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı - Son Dakika
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