KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

27.02.2022 19:34

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk oluştu.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi.

Güzel pistleriyle dikkat çeken Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Ankara'dan tatil için gelen Furkan Karaca, AA muhabirine Yurduntepe'yi çok sevdiğini belirterek, "Daha önce Uludağ'a da gitmiştik. Bence gayet burası iyi, eş değer diye düşünüyorum. Bol bol kayak yaptık, eğlendik." dedi.

Ömer Gürel ise 9 yaşında olduğunu anlatarak, " Kızılcahamam'dan buraya tatile geliyoruz. Çok eğlendik. Pistler çok güzel, düşmedim hiç. 3 yıldır burada kayak yapıyorum. Yurduntepe'yi çok seviyorum." diye konuştu.

KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

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Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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