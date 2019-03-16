Son Dakika Haberleri: Kayak Merkezlerinde Son Durum

Kayak Merkezlerinde Son Durum

27 dakika önce

Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

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Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ'da 157, Ilgaz'da 153, Kartalkaya'da 143, Erciyes'te 135, Palandöken ve Kartepe'de 117, Konaklı'da 90, Sarıkamış'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli'de 65, Kop'ta 45, Saklıkent'te 40, Yalnızçam'da 14, Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

17.03.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

AB

-4

 7

Elmadağ

HYY

-3

 3

Erciyes

KY

-8

-2

Ilgaz

HKY

-7

 0

Kartalkaya

HKY

-4

 2

Kartepe

P

 3

 9

Ladik

KY

-1

 4

Nemrut Dağı

HKY

-6

-2

Palandöken

KY

-7

-2

Sarıkamış

KY

-4

 0

Uludağ

PB

-2

 7

Yıldızdağı

KY

-3

-1

Yıldıztepe

HKY

-6

 3

(AB: Az bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA

Palandöken, Türkiye, Kar, Güncel
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