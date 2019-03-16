Kayak Merkezlerinde Son Durum
27 dakika önce
Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Türkiye
'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 195 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 174, Uludağ
'da 157, Ilgaz
'da 153, Kartalkaya
'da 143, Erciyes
'te 135, Palandöken
ve Kartepe
'de 117, Konaklı
'da 90, Sarıkamış
'ta 83, Yıldızdağı'nda 80, Denizli
'de 65, Kop'ta 45, Saklıkent'te 40, Yalnızçam'da 14, Ladik
'te 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
(AB: Az bulutlu, HYY: Hafif yağmur yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)
|Merkez
|17.03.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|AB
|-4
| 7
|Elmadağ
|HYY
|-3
| 3
|Erciyes
|KY
|-8
|-2
|Ilgaz
|HKY
|-7
| 0
|Kartalkaya
|HKY
|-4
| 2
|Kartepe
|P
| 3
| 9
|Ladik
|KY
|-1
| 4
| Nemrut Dağı
|HKY
|-6
|-2
|Palandöken
|KY
|-7
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-4
| 0
|Uludağ
|PB
|-2
| 7
|Yıldızdağı
|KY
|-3
|-1
|Yıldıztepe
|HKY
|-6
| 3
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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