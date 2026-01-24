Kaybolan Klima Tamircisi 14 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaybolan Klima Tamircisi 14 Gün Sonra Bulundu

Kaybolan Klima Tamircisi 14 Gün Sonra Bulundu
24.01.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Şakir Şunka, 14 gün sonra ormandaki bir evde sağ bulundu.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan klima tamircisi Şakir Şunka (43), arama çalışmalarının 14'üncü gününde ormandaki bir evde sağ olarak bulundu.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışma başlattı. Şunka'ya ait araç 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

ORMANDAKİ BİR EVDE BULUNDU

Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı. Şunka, arama çalışmalarının 14'üncü gününde Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormandaki bir evde sağ olarak bulundu. Şunka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Seydikemer, Güvenlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan Klima Tamircisi 14 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili müjdeli haber: Donör arayışında sona gelindi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:43:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kaybolan Klima Tamircisi 14 Gün Sonra Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.