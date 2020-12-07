Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor - Son Dakika

Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor

07.12.2020 11:07

Aksaray'da, 55 yıl önce başladığı kök boya işini halen sürdüren 68 yaşındaki Ali İhsan Karaağaç, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Aksaray'da, 55 yıl önce başladığı kök boya işini halen sürdüren 68 yaşındaki Ali İhsan Karaağaç, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun siparişleri karşılamaya çalışıyor.

Karaağaç, 13 yaşında babasının kendisini Niğde'nin Bor ilçesinde kök boyama atölyesine çırak vermesiyle boyama işiyle tanıştı.

55 yıl önce başladığı meslekte usta bir zanaatkar olan ve mesleğini Aksaray'da sürdüren Karaağaç, atölyesini her sabah ilk günkü heyecanla açıp gaz ocağını yakarak işine başlıyor.

Gelen siparişlere göre boyalarını ayarlayan Karaağaç, ipleri kaynayan kazana attıktan sonra boyaların renk almasını bekliyor.

Kazanlarda kaynayarak boya ile özleşen ipleri kuruması için güneşte bekleten Karaağaç, kök boyalı ipleri, ülkedeki pek çok ildeki dokuma tezgahlarının yanı sıra İran başta olmak üzere Afganistan, Pakistan ve Irak'a gönderiyor.

Karaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra çıraklıkla öğrendiği işinde ustalaşınca 1978 yılında Aksaray'a gelerek kök boya işine başladığını söyledi.

Mesleğine sadece askere gittiğinde ara verdiğini, onun dışında hep bu işle uğraştığını anlatan Karaağaç, şunları kaydetti:

"Her gün sabah namazını kıldıktan sonra dükkanımı açarım. İlk iş olarak boyaların ölçümünü yaptıktan sonra ocağımı yakarım. Ardından boyama işlerime başlarım. Önceleri çok boyama yapardık. Tonlarca ip boyardık. 15 işçi çalıştırdığım dönemler oldu. Son yıllarda işlerimizde azalma var. Tek başıma çalışıyorum. Bana yetiyor, Allah'a şükürler olsun. Tek başıma siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum."

"Kök boya çok sağlıklıdır"

Karaağaç, kök boyaların rengine göre kaynama işlemi yaptığını daha sonra boyanan ipleri kurumaya aldığını belirtti.

İplerin 2-3 saat boya alması için kazanlarda kaynadığını vurgulayan Karaağaç, şunları kaydetti:

"Bazı renklerimiz için ipleri geceden suya koyar sabah alırız. Kök boya ne kadar kazanda çok durursa o kadar iyi olur. Kazanlardan çıkardığımız boyanmış iplerin suyunu süzdürdükten sonra kuruması için güneşe koyuyoruz. Ardından müşterilerimize yolluyoruz. Genellikle boya işleri İstanbul, İzmir, Adana, Kayseri, Sivas ve Tokat'tan geliyor. Bu ara genellikle kilim ipleri boyuyorum. Bazı ülkelerden de isteyen oluyor. Afganistan, Pakistan ve İran'da müşterilerimiz var. Bu ülkelerde de bu işi yapmak isteyenler oluyor. Arıyorlar tarif ediyorum. Bu işin son temsilcisi benim. Ben de bırakırsam kimse bu işle uğraşmayacak. Kök boya çok sağlıklıdır. O yüzden halen tercih ediliyor."

Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor
Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor
Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor
Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor

Ali ihsan, Karaağaç, Aksaray, İran, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kaynayan kazandaki iplere 55 yıldır kök boyayla renk veriyor - Son Dakika


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