Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Bir süredir Irak, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan içinde veya çevresinde sürdürdüğümüz faaliyetler, adı konmamış bir savaştır.

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Bir süredir Irak, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan içinde veya çevresinde sürdürdüğümüz faaliyetler, adı konmamış bir savaştır. Bu millet, kahraman ordusu ile 783 bin 562 kilometrekarelik kara parçası ve 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'da en küçük hak ve menfaatine saldırılmasına asla izin vermeyecektir." dedi.

Gülsoy, KTO'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle yapılan eylül ayı meclis toplantısında, üyelerin takdiri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar yardımında bulunacaklarını söyledi.

Vefat eden eski başkanlar Hasan Ali Kilci ve Asaf Mehmetbeyoğlu'nun isimlerini iki toplantı salonunda yaşatacaklarını kaydeden Gülsoy, atıl durumdaki eski hizmet binasının da Kayseri Ticaret Müzesi olarak hizmet vereceğini belirtti.

Gülsoy, Türkiye'nin Eğe ve Doğu Akdeniz'de verdiği mücadeleye de değinerek, şunları kaydetti:

"Yunanistan ve arkasındaki ağababaları artık yeni Türkiye'de 83 milyonun birlik ve beraberliği ile ne Ege'de ne de Akdeniz'de hak ve hukukumuza saldıramayacaktır. Bu millet ve kahraman ordusu buna asla izin vermeyecektir. Sık sık ifade ettiğim gibi bir süredir Irak, Suriye, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan içinde veya çevresinde sürdürdüğümüz faaliyetler, adı konmamış bir savaştır. Bu millet, kahraman ordusu ile 783 bin 562 kilometrekarelik kara parçası ve 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'da en küçük hak ve menfaatine saldırılmasına asla izin vermeyecektir."

Konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Paketi"ni de değerlendiren Gülsoy, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan, 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergelerin belirlendiğini ifade ettiler. Yeni stratejik reformların hayata geçirileceğini söylediler. Teknolojik ve verimlilik odaklı reformların destekleneceğini ifade ettiler. Sayın Bakanın özellikle altını çizdiği bir önemli konu ise dijital değişim ve dönüşümdü. Sayın Bakanın ifade ettiği hedefleri yakalayabilmemiz için öncelikle tüm iş çevrelerinin önünü görebilmesi lazım. Güven unsurunu bütün işletmelere tesis etmemiz lazım. Bunu başarabilirsek Türkiye salgının ve küresel rekabetin yol açtığı zorlukların üstesinden gelmeyi bilir. Ancak, bu noktada enflasyon, faiz, döviz gibi temel değerlerin stabil seyretmesi lazım. Devlet olarak bunu sağlayabilirsek müteşebbislerimizin de zorlukları aşma adına gerekeni yapacağından hiç şüphemiz yok."

Temmuz ayıyla birlikte özellikle sanayide çarkların daha hızlı dönmeye başladığını vurgulayan Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı işletmelerin bir süredir çalıştıracak vasıflı-vasıfsız elaman bulmakta zorlandığını aktardı.

Kayseri OSB'de ağustos ayında doğalgaz tüketiminin yüzde 23, elektrik tüketiminin ise yüzde 25 arttığını ifade eden Gülsoy, "Demek ki OSB'lerde temelde ihracat odaklı ciddi bir hareketlenme var. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyorum. Bu arada yeri gelmişken son altı ayda elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 22, doğalgaza ise yüzde 35 gibi zam geldiğini hatırlatmak isterim. İnşallah Karadeniz'de bulduğumuz gaz bir an önce iç piyasaya verilir de doğalgaz fiyatları düşer." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında e-ticaretin önemine de vurgu yapan Başkan Ömer Gülsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın döneminde e-ticaretin altın çağını yaşadığını söylemeliyim. Süratle ürünlerinizi e-ticaretten pay alma adına dijital ortama taşıyın. Bu yıl, güvenli e-ticaret sitelerinin oranı yüzde 159 artmış. KOBİ'lerin dijitalleşmesi yüzde 50 daha hızlanmış. 4 bin KOBİ bu dönemde e- ticaretle tanışmış. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan işletme sayısı 1500 civarında iken Kovid-19'dan sonra 2 bin 500 yeni şirket daha bu sisteme dahil olmuş. Hiçbir arkadaşımızın dijital dönüşüme direnerek rekabet edebilmesi, dolayısıyla ayakta kalması mümkün değil."

KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Gülsoy'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, meslek komitesi ve meclis üyeleri, kadın girişimciler kurulu, icra kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve meclis başkanlık divanı üyeleri katıldı.

Ticaret, Kayseri, Suriye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı - Son Dakika Ekonomi

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