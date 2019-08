Kayseri turizminin yeni rotası "Koramaz Vadisi"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarındaki tarihi, kültürel ve doğal birçok mirası bünyesinde barındıran Koramaz Vadisi, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı tanıtım çalışmalarıyla kentin yeni turizm rotası olma yolunda ilerliyor.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, zürafa fosil yatağı, kağnı yolları ve kuş cenneti Engir Gölü gibi birçok değere ev sahipliği yapan Koramaz Vadisi'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Aday Listesi'ne girmesi için çalışmalar devam ediyor.

Son dönemlerde tanıtımına hız verilen Koramaz Vadisi, son olarak foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın da aralarında yer aldığı Türkiye'nin seçkin fotoğrafçılarını ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koramaz Vadisi'nin, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kültepe Kaniş Karum'u da bünyesinde barındıran 6 bin yıllık tarihi ve ticari geçmişiyle Kayseri'ye adeta ruh veren bir değer olduğunu söyledi.

Bölgenin tanıtımı için yaptıkları çalışmalarla Koramaz Vadisi'nin hak ettiği değere kısa sürede kavuşacağına inandıklarını belirten Büyükkılıç, "Tüm bu güzellikleri ön plana çıkarmak için yaptığımız çalışmalarla birlikte UNESCO'ya müracaatımızı yaptık. Bu çalışmalar Kültepe Kaniş/Karum için yapılmıştı ama salt onunla yetinmeyip bunu Koramaz ile birlikte gündeme taşıyınca olayın biraz daha boyutu değişti. Bu konuda ÇEKÜL Vakfının kıymetli başkanı Metin Sözen hocamızın destekleriyle yapılacak çalışmalarla burasının hayat bulacağına inanıyorum." dedi.

"Hoşgörünün merkezi Kayseri'yi paylaşmak istiyoruz"

Türkiye genelinde turizmin gün yüzüne çıktığı, önemsendiği bir dönemden geçildiğini, Kayseri'yi de bu sürece dahil edecek çalışmalara imza attıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün merkezi Kayseri'yi paylaşmak istiyoruz. Kayseri'nin turizmde tek başına bir destinasyon olması için hiçbir engel yok ama biz tek başına olmaktan öte Kapadokya ile bütünleşik olarak bu çalışmayı yapmayı çok daha önemsiyoruz. Ülkemize Çin'den, Güney Kore'den, Uzak Doğu'dan gelen 2 milyon civarında turistin Kayseri'den transit geçmeleri yerine, bu saydığımız değerleri ve güzellikleri de görmelerini önemsiyoruz. Kayseri'nin çevresindeki değerli şehirlerimizle birlikte bir bütünlük arz ettiğini düşünüyoruz. Bu yönde iş birliğini de her zaman gündemde tutacağımızı belirtmek isterim."

-"Yeşil ile tarihin iç içe olduğu bir yer"

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği "4 mevsim Koramaz Vadisi" etkinliğine katılmak için kente gelen foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral da, Kayseri'nin, Türkiye'nin önemli turizm potansiyellerinden birisi olduğunu söyledi.

Aral, Kayseri'nin binlerce yıldır Anadolu ve çevresindeki uygarlıkların geçiş bölgesi olarak kullanıldığını ve doğanın muhteşem avantajlarını da kentte görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Koramaz Vadisi'ni tüm dokularıyla tanıtmak gerektiğinin altını çizen Aral, "Yeşille tarihin iç içe olduğu bir yer. Hem Selçuklu, hem Osmanlı hem de cumhuriyet döneminden eserler bu vadide mevcut. Bu vadi dünyaca ünlü bir de mimar yetiştirdi. Mimar Sinan bu vadide bulunan Ağırnas kasabasında dünyaya geldi. Bu vadinin her mevsimi başka güzel. Bu çalışmaları devam ettirebilmek önemli. Yerel kültürlerimizi ulusaldan öteye evrensele taşımak için tanıtım çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtımda sosyal medyanın önemine dikkati çeken Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal medyada binlerce takipçisi olan sanatçıların verdiği küçücük bir detay, çok fazla kişiye inanılmaz bir hızla ulaşıyor. Bugün bir fotoğrafla binlerce kişiye ulaşıp, bir anda hayal güçlerini değiştirebiliyorsun. Bunun en güzel örneği Doğu Eksperi. Biz bir grup gazeteci ve sosyal medyacı arkadaşla yaklaşık 10 yıl önce Doğu Ekspresi ile tur yaptık. Ondan sonra Doğu Ekspresi patladı. Bu her bölge için geçerli. Niye bu bölge için olmasın. Ama araçları kullanmak çok önemli. Kayseri ayrıca gastronomisi gözde olan yerlerden birisi. Kayseri denilince ilk akla mantı geliyor ama onun dışında burada yediğimiz inanılmaz yemekler var. Daha da önemlisi burada yapılan yemekler binlerce yıldır aynı tarifle yapılıyor."

"Gastronomi turizmi Kayseri için çok önemli"

Fotoğraf sanatçısı ve turizmci Nuri Çorbacıoğlu da Koramaz Vadisi'nin son dönemlerde çok gündeme geldiğini ve bunun da vadinin tarihi ve coğrafyasıyla önemli bir değer olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Vadiyle ilgili yeterince görsel arşiv bulunmadığına dikkati çeken Çorbacıoğlu, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geliştirdiğimiz ortak bir projeyle burayı 4 mevsim fotoğraflayacağız. Elde ettiğimiz görsellerle sergi açacağız. Teknoloji çağında bir yeri anlatmak için en iyi etken fotoğraf ve video. Tanıtımda özellikle sosyal medyayı etkin kullanmak gerekiyor." dedi.

Kayseri'deki dinamiklerin son dönemlerde bütün eğilimlerinin turizmden yana olduğunu ifade eden Çorbacıoğlu, "Gastronomi turizmi Kayseri için çok önemli ancak bu tek başına insanları buraya getirmiyor. İnsanlar gittikleri şehirlerde yeni yerler görmek istiyorlar. Kayseri mutfağını tadan, Erciyes'te kayak yapan birisine Koramaz Vadisi, Hürmetçi Sazlığı gibi yeni yerleri de göstermek gerekiyor. Koramaz Vadisi parlayan Kayseri turizminin en önemli rotalarından birisi olacak." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

