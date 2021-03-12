Kayserispor ile Galatasaray 50. randevuda - Son Dakika

Kayserispor ile Galatasaray 50. randevuda

12.03.2021 10:23
Kayserispor ile Galatasaray 50. randevuda, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Hes Kablo Kayserispor ile ligde 50. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Hes Kablo Kayserispor ile ligde 50. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 31-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 58 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Kayseri takımı 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

50. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 109 golüne, Kayseri temsilcisi 38 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Son 2 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 2 maçta 3 puan alamadı. Ankara'da MKE Ankaragücü mağlup olan sarı-kırmızılılar evinde de DG Sivasspor ile berabere kaldı. Aslan, Kayserispor karşılaşmasıyla tekrar seri yakalayıp zirveye geçme planları yapıyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 14 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Cimbom 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Aslan son dış sahada karşılaşmasında Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 13 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 55 golle, 59 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

5 futbolcu sınırda

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Etebo, Ryan Babel ve Marcao karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde yer alamayacak.

MKE Ankaragücü maçında direkt kırmızı kart gören Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, 1 maç cezasını Sivasspor karşısında tamamladı. Muhammed, Kayseri karşısında oynayabilecek. Tedavileri süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir ise kadroda olamayacak.

Halis Özkahya düdük çalacak

Kayserispor - Galatasaray mücadelesini hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Halis Özkahya, Süper Lig'de 260. kez karşılaşmada düdük çalacak. Bu müsabakaların 113'ünü ev sahibi, 76'sını ise deplasman takımları kazandı. 71 maç ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Kayserispor ile Galatasaray 50. randevuda
Kayserispor ile Galatasaray 50. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor ile Galatasaray 50. randevuda - Son Dakika Spor


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