Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali sona erdi
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Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali sona erdi

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" sona erdi.

Kazakistan'da
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" sona erdi.
Kazanat Hipodromu'nda düzenlenen festivale Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Güney Kore, Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan takımlar katıldı.
Festivalin ikinci ve son gününde de okçuluk, güreş ve diğer geleneksel spor müsabakaları yapıldı, el sanatlar, deri, gümüş işleme ve diğer örnekler gösterildi.
Ziyaretçiler de aşık, halat çekme ve mangala gibi oyunları oynama fırsatı bulurken, çocuklar için kukla tiyatrosu gösterileri yapıldı.
Türkiye'yi temsil eden "Ordugah Tarihi Canlandırma Takımı", festivalin ikinci gününde de 15. ve 16.yüzyıllara ait tarihi canlandırmalar yaptı.
Takımın Başkanı İbrahim Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi canlandırmalarının seyirciler tarafından büyük ilgiyle izlendiğini belirterek, "Bütün dünyaya Osmanlı kültürünü atalarımızı bu şekilde gösterme imkanı buluyoruz. Bu açıdan Kazakistan'a bize gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz." dedi.
Tarihte göçebe hayat yaşayan halkların kültürünü canlandırmayı amaçlayan festival, 2016 yılından bu yana yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:35 Kaynak: AA
Türkiye, Kazakistan, Güncel
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