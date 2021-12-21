Kazakistan'da Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri başladı - Son Dakika

NUR Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 17. kez bir araya geldi.

Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri, TSİ 08.00'de ikili ve üçlü toplantılarla başladı.

Görüşmelerde, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı'nın temsil ettiği toplantılarda, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan ve askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Yardımcısı Khawla Mattar'ın da katıldığı görüşmelerde Irak, Ürdün ve Lübnan "gözlemci" statüsüyle yer alıyor.

Türk heyeti, görüşmeler kapsamında ilk olarak BM Suriye Özel Heyeti ile bir araya geldi.

İki gün sürecek toplantılarda, Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler başlıca gündem maddeleri olacak.

"Suriye heyeti (rejimi) ile verimli toplantı gerçekleştirdik"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öncelikle sahadaki durumu ve ateşkesin sağlanması konularına odaklanacaklarını bildirdi.

Lavrentyev, son dönemde Suriye'de DEAŞ ve diğer terör gruplarının uyuyan hücrelerinin yeniden aktif hale gelmeye başladıklarını belirterek, "Hem Türkiye hem İranlı ortaklarımızla yapacağımız toplantılarda bu konuya öncelik vereceğiz." dedi.

Mülteciler sorunu, zorla alıkonulanların bırakılması, insani kriz gibi konuların aşılması için Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine dikkati çeken Lavrentyev, "Suriye Anayasa Komitesi çalışmaları da görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden olacak. Bu konuda Suriye heyeti (rejimi) ile verimli toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Suriye konulu Astana görüşmeleri, 2017'de Suriye krizine çözüm getirmek amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.