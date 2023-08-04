Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu firma işletmesini kapatıyor - Son Dakika
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Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu firma işletmesini kapatıyor

04.08.2023 16:56

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, bu olayın ardından otobüs işletmesini kapatma kararı aldı. Firma yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, yazılı bir açıklama yaparak kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla işletmeyi kapatma kararı aldıklarını belirtti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Turgut Reis, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da firmaya ait otobüsün devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Reis, açıklamasında söz konusu kazaya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirketler grubumuza ait olan ve 27 yıldır aziz Kars halkına hizmet verdiğimiz Turgut Reis otobüs işletmesi geçen hafta yaşanan elim kaza neticesinde vefat eden ve yaralı olan kıymetli hemşerilerimizin üzüntüsünü aile olarak ziyadesiyle yaşadığımızı ve çok fazla üzgün olduğumuzu, bu elim kazadan dolayı otobüs işletmesi faaliyetimizi, yönetim kurulumuzun kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı almış bulunuyoruz."

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Turgut Reis, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu firma işletmesini kapatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu firma işletmesini kapatıyor - Son Dakika
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