Keçiören'e iki adet Milli Mücadele Müzesi yapılacak - Son Dakika

Keçiören'e iki adet Milli Mücadele Müzesi yapılacak

29.12.2020 13:49
Keçiören'e iki adet Milli Mücadele Müzesi yapılacak, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Subayevleri Mahallemizde bulunan 'Ziraat Mektebi'ni ve Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT'inin bahçesinde metruk halde bulunan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istirahat etmek için kullanılan 'Atatürk Evi'ni Milli...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Subayevleri Mahallemizde bulunan 'Ziraat Mektebi'ni ve Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT'inin bahçesinde metruk halde bulunan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istirahat etmek için kullanılan 'Atatürk Evi'ni Milli Mücadele Müzesi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altınok, Keçiören'e Milli Mücadele'ye ilişkin 2 müze birden kazandıracaklarını bildirdi.

Altınok, Çoban Mektebi olarak da bilinen Ziraat Mektebi'ni müze haline getirmek için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak buranın restorasyon çalışmalarını devraldıklarını, Atatürk Evini restore etmek için ise Ankara Üniversitesiyle protokol imzalayıp ihaleye çıkacaklarını da aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sonra Keçiören'de bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasını karargah olarak kullandığını da hatırlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Şehrimize iki müze birden kazandıracağız. Aynı zamanda bu müzelerin etrafında bulunan 17 bin metrekarelik alanı da yeşillendirerek gül ve çiçek vadisi yapacağız. Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldikten sonra karargah olarak Keçiören'i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele'nin karargahıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele'nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda Atatürk'ün Ankara ve Keçiören'e gelişini aslına uygun olarak müze haline getireceğimiz Ziraat Mektebi ve Atatürk Evi'nde kutlayacağız."

Keçiören'de parklar dezenfekte edildi

Öte yandan, Keçiören Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki çocuk oyun alanlarını yıkayarak dezenfekte etti.

Keçiören Belediyesi çocuk oyun parklarında yürütülen yıkama ve dezenfekte çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Çocukları virüslere karşı korumak için rutin olarak devam ettirilen yıkama ve dezenfekte işlemleri son günlerde daha da sıklaştırılarak parklar sağlıklı hale getiriliyor.

Parklardaki dezenfekte çalışmalarının salgın bitene kadar devam edeceğini kaydeden Altınok, "Çocuklarımızın sağlığını korumak ve salgının bulaşıcılığını en aza indirmek için parklarımızda bulunan çocuk oyun setlerini rutin olarak dezenfekte ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de olduğuna da dikkati çekerek, "Keçiören'de 514 parkımız bulunuyor. Bunlardan 191 parkımızı son bir buçuk yıl içinde baştan sona yeniledik. 30 da yeni park inşa ettik. Aynı zamanda imar atığı birçok noktamızı da ağaçlandırarak şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Keçiören, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'e iki adet Milli Mücadele Müzesi yapılacak - Son Dakika


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