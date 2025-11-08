Kedi Beslerken Darbedildi - Son Dakika
Kedi Beslerken Darbedildi

Kedi Beslerken Darbedildi
08.11.2025 09:40
Kedi Beslerken Darbedildi
Serdar Özaltın sokakta kedileri beslerken saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı.

İstanbul Yeşilköy'de sokakta kedi besleyen iş insanı Serdar Özaltın, trafikte tartıştığı sürücü tarafından darbedildi. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özaltın hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

YOLU KAPATTIĞI İÇİN SALDIRDI

Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Ekim'de saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş insanı Serdar Özaltın (53) sokakta kedi beslediği sırada, yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı. Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi araçtan inerek saldırdı. Yere düşen Özaltın'ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler araya girerek durdurdu.

İstanbul'un göbeğinden iş insanına dayak! O anlar kamerada

YÜZÜNE VE BAŞINA DARBE ALDI

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü. Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganın polis merkezine giderek darbettiği Özaltın'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI, SALDIRI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

Kaynak: DHA

