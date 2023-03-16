Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Adıyaman'daki İsias Hotel'de Hayatını Kaybeden KKTC'li Genç Sporcuların Ailelerine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Adıyaman'daki İsias Hotel'de Hayatını Kaybeden KKTC'li Genç Sporcuların Ailelerine Taziye Ziyareti

16.03.2023 21:03

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bilrlikte, 6 Şubat depreminde Adıyaman'daki İsias Hotel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu ve depremde yaşamını yitiren genç sporcuların mezarlarına çiçek bıraktı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile bilrlikte, 6 Şubat depreminde Adıyaman'daki İsias Hotel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu ve depremde yaşamını yitiren genç sporcuların mezarlarına çiçek bıraktı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte KKTC'ye giderek, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Adıyaman'daki İsias Hotel'de hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nin kız ve erkek voleybol takımı oyuncularının ailelerini ziyaret etti.
Depremde çocuklarını kaybeden Uluçay, Topukçuoğlu, Akın ve Bilgen ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu, depremde yaşamını yitiren genç sporcuların mezarlarına çiçek bıraktı ve dua okudu.
Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC'deki taziye ziyaretleri sırasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Adıyaman'daki İsias Hotel'de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25'i çocuk 35 kişi ile onlarca insan kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Adıyaman'daki İsias Hotel'de Hayatını Kaybeden KKTC'li Genç Sporcuların Ailelerine Taziye Ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Adıyaman'daki İsias Hotel'de Hayatını Kaybeden KKTC'li Genç Sporcuların Ailelerine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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