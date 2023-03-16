Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Adıyaman'daki İsias Hotel'de Hayatını Kaybeden KKTC'li Genç Sporcuların Ailelerine Taziye Ziyareti

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Kılıçdaroğlu, depremde kaldıkları otelde hayatını kaybeden KKTC'li genç voleybolcuların ailelerini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da depremde can veren KKTC'li öğrencilerin ailelerini ziyaret edecek: Hayatımızın en zor günlerinden biri olacak