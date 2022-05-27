Kemal Kılıçdaroğlu Van'da - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu Van'da

27.05.2022 18:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştay'ına katılmak üzere Van’a geldi. Kılıçdaroğlu'nu, havalimanında Vanlı yurttaşlar karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştay'ına katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu, havalimanında Vanlı yurttaşlar karşıladı.

Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, üç gün sürecek çalıştay için Van'da buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu da çalıştaya katılmak için bugün Van'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş karşıladı.

Kılıçdaroğlu'na, havalimanından çıkışı sırasında Van'ın yöresel yemekleri ikram edildi. CHP Van İl Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'na bir buket çiçek takdim etti.

Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
Kemal Kılıçdaroğlu Van'da
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Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Van, Güncel, Son Dakika

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