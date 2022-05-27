Kemal Kılıçdaroğlu Van'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştay'ına katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu, havalimanında Vanlı yurttaşlar karşıladı.

Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, üç gün sürecek çalıştay için Van'da buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu da çalıştaya katılmak için bugün Van'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş karşıladı.

Kılıçdaroğlu'na, havalimanından çıkışı sırasında Van'ın yöresel yemekleri ikram edildi. CHP Van İl Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'na bir buket çiçek takdim etti.