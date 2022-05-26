KENDİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICIYA 485 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ KAPTIRDI - Son Dakika
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KENDİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICIYA 485 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ KAPTIRDI

26.05.2022 13:35

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Ö.N. (65), telefonda kendini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayını karıştı' diyen dolandırıcıya 485 bin lira değerindeki döviz ve altını kaptırdı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Ö.N. (65), telefonda kendini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayını karıştı' diyen dolandırıcıya 485 bin lira değerindeki döviz ve altını kaptırdı. Olayı anlamasının ardından Ö.N.'nin ihbarıyla jandarma ekipleri dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Ördekdede Mahallesi'nde yaşayan Ö.N.'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırmadan sonra size teslim edeceğiz' dedi. Dolandırıcıya inanan Ö.N., 485 bin lira değerindeki döviz ve altınları eve gelen kişiye teslim etti.

Ö.N., parayı verdikten sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak jandarmadan yardım istedi. Dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 150 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin İ.T. (23) olduğunu ve Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşadığını belirledi. Harran'a giden JASAT dedektifleri, düzenledikleri operasyonda İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada Ö.N.'nin döviz ve altınları bulunmazken, şüpheli sorgusunda suçunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., tutuklanarak cezaevine konuldu.

KENDİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICIYA 485 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ KAPTIRDI
KENDİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICIYA 485 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ KAPTIRDI

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Kaynak: DHA

Jandarma, JASAT, Döviz, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KENDİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICIYA 485 BİN LİRALIK ALTIN VE DÖVİZ KAPTIRDI - Son Dakika


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