Keşmir, Filistin, Kudüs, Suriye'yi unutmayan Erdoğan'a dünyanın her yerinden takdir ve teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada teşekkür ve destek yağdı.



Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda uluslararası toplumun yeterince ilgi göstermediği sorunlardan birinin 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafı olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Asya'nın istikrarı ve refahı, Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Keşmirlilerin Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil, adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şarttır" ifadelerini kullanmıştı. Pakistan Başbakanı İmran Khan buna karşılık twitter hesabından açıklama yaparak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununu gündeme getirerek bu anlaşmazlığa çözüm önerdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan 'Trend Topic' oldu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'ndaki konuşması Twitter'da #OurVoiceErdogan (Bizim sesimiz Erdoğan) hashtagi ile Trend Topic (TT) oldu. Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan mesajlarla dünya sıralamasında 1. sıraya oturan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı. Erdoğan'ın adaletin ve ezilenlerin yanında olduğu mesajları ise dikkat çekti. Uluslararası platformlarda adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı dik duruşu dile getirildi. Bazı twitter kullanıcıları, "Mükemmel konuşma ve mükemmel ifade tarzı. Türk halkı böyle bir lider olduğu için şanslı" paylaşımları yaptı.



"Mağdur Müslümanlar adına konuştunuz. Filistin'in adil davasını savundunuz"



Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda dünyaya karşı Filistin'i savunduğu ve İsrail'in işgalini dile getirdiği için şükranlarını iletti.



Haniye, "Filistin halkının yetmiş yıldan fazla süredir topraklara ve Filistin halkına karşı suç işleyen İsrail'e karşı sözlerinizi ve işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa için sevgi dolu konuşmanızı ilgi ve takdirle dinledik" dedi. Haniye, Erdoğan'ın hitabının İslam ümmetinin yüreğindeki ızdırabı dile getirdiğini belirterek, "Mağdur Müslümanlar adına konuştunuz. Filistin'in adil davasını savundunuz" ifadelerini kullandı.



Haniye sözlerini, Filistin halkının yanında duran ve yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek bitirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden biri, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor?" şeklinde konuşmuştu. - NEW YORK