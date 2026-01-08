Lodos faciaya yol açtı: Bursa\'da çöken duvar can aldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, can kaybıyla sonuçlanan bir olaya neden oldu. Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü.

22 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N., olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yapıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.