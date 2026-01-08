Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı - Son Dakika
3-sayfa

Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Lodos faciaya yol açtı: Bursa\'da çöken duvar can aldı
08.01.2026 18:37
Haberin Videosunu İzleyin
Lodos faciaya yol açtı: Bursa\'da çöken duvar can aldı
Haber Videosu

Şiddetli lodos Bursa'da can aldı. Kestel ilçesinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir duvar çökerken, 22 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, can kaybıyla sonuçlanan bir olaya neden oldu. Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü.

22 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N., olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kestel, Polis, Bursa

Son Dakika 3-sayfa Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı - Son Dakika

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Four Channel Four Channel:
    yabancı uyruklu dediğine göre muhtemelen Kanada Vatandaşı 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı - Son Dakika
