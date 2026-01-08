Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, can kaybıyla sonuçlanan bir olaya neden oldu. Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir duvar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çöktü.
Çöken duvarın altında kalan 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N., olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yapıldı.
Acı haberi alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yaşanan olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3-sayfa › Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)