KİK'in Suudi Arabistan'da düzenlediği Yemen görüşmeleri tamamlandı - Son Dakika

Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ev sahipliğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Mart'ta başlayan Yemen istişare görüşmeleri sona erdi.

İran destekli Husilerin dışında Yemenli tüm kesimlerin katılım gösterdiği Riyad istişare görüşmelerinin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Yemen'de yönetimi devralmak üzere Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından duyurulan "Başkanlık Konseyi" kurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildirgede, ülkedeki bölünme ve silahlı çekişmeleri sonlandırmak üzere müzakere masasına oturulması çağrısında bulunuldu.

Askeri çözüm yerine artık diyalog dilinin konuşulması gerektiğine işaret edilen bildirgede, Yemen krizine kapsamlı bir çözüm bulunması için İran destekli Husilerle Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde müzakere sürecinin başlatılmasına vurgu yapıldı.

Güneylilerin taleplerini karşılayacak bir sürecin de başlatılmasına işaret edilen bildirgede, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen ekonomisine destekleri takdir edildi.

Yemen'in ekonomisine destek için bir uluslararası konferansın düzenlenmesi çağrısında bulunulan bildirgede, ayrıca Yemen kentleri ve bölgeleri arasındaki kapalı yolların açılması çağrısı yapıldı.

Bildirgede sözlerine yer verilen KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan'daki Yemen istişare görüşmelerinin başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

İstişare görüşmelerinde elde edilen başarıyı "Yemen'de kapsamlı bir barış için önemli gelişme" olarak nitelendiren Hacraf, şunları kaydetti:

"Çözüm Yemen içindir ve Yemenlilerin eliyle gerçekleşir. Arap Koalisyonunun askeri operasyonlarını durdurması ise istişarelerin başarılı olmasına katkı sundu."

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen'de bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden oluşan Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Uleymi başkanlığındaki Başkanlık Konseyine tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.