CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+ - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+

11.04.2022 14:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim için adayın ismi değil adayın nitelikleri önemli. Vakti geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim için adayın ismi değil adayın nitelikleri önemli. Vakti geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacak" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP'li Öztrak, "Vatandaşlarımız ev fiyatlarına yetişemiyor. Karı koca çalışan bir aile için artık ev almak hayal oldu. Ankara'da 150 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 1 yılda 384 bin liradan 832 bin liraya çıkmış. İstanbul'da aynı 150 metrekarelik ev, geçen sene 740 bin liraymış. Bu sene 1 milyon 921 bin liraya çıkmış. Bunlar ortalama fiyatlar. Semtine ve evin yaşına göre bu rakamlar 3-4 kat daha da artıyor. Ülkemizi başka ülkelerin vatandaşlarına peşkeş çektiler. Orta sınıfı bitirdiler. Birliğimiz beraberliğimizi her gün biraz daha zayıflattılar" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ TAVİZİ VEREN BİR YÖNETİM VAR'

Faik Öztrak, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili ise "Bu ülkenin toprakları üstünde, bir gazeteci hunharca öldürüldü. Erdoğan o dönem çıktı, Suudi Arabistan yönetimine; 'Bunlar insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir' dedi. Davanın delilleri için de Suudi Arabistan'a, 'Gösteririz ama vermeyiz' dedi. Yetmedi, Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı şehit ilan etti. Şimdi de 'şehit' dediği Kaşıkçı'nın dava dosyasını sümen altı etsinler, diye Suudi Arabistan'a iade etti. 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme' demişler. Meydanlarda dünyaya kafa tutarmış gibi yapan; ama sıkışınca başka ülkelere, her türlü tavizi veren bir yönetim var" dedi.

'ATATÜRK'ÜN İÇİNDE OLDUĞU HİÇBİR HİKAYE BİTMEZ'

CHP'li Öztrak, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapılacak olmasıyla ilgili, "Atama ulaştırma ve altyapı bakanına kamu-özel iş birliği soygunları rezaleti yetmiyor bir de çıkıyor 'Atatürk Havalimanı hikayesi bitti' diyor. Yerine Millet Bahçesi yapacaklarmış. Beyefendi İstanbul'a kar yağdığında içişleri bakanıyla beraber inebildikleri tek havalimanının Atatürk Havalimanı olduğunu ne çabuk unutmuş. Bu ülkede hikayesi biten birileri elbette var ama o, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan havaalanı değil sizsiniz. Atatürk'ün içinde olduğu hiçbir hikaye bitmez" diye konuştu.

'6 SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI, İSMİ AÇIKLAYACAK'

Faik Öztrak, cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının sorulması üzerine, "Başından itibaren genel başkanlarımız ifade ediyor. Bugün adayın ismi değil hangi kriterlere sahip olacağı önemli. Bu nedenle de genel başkanlarımız bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna duyuruyorlar. Bu aşamada bizim için adayın ismi değil adayın nitelikleri önemli. Vakti geldiğinde masanın etrafındaki 6 siyasi partinin genel başkanları, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ismi açıklayacaklar" dedi.

CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+
CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+
CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+
CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+
CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+

YORUMLAR
500
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+ - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Göç İdaresi Başkanlığı'na giden Kılıçdaroğlu'nu Bakan Soylu eleştirdi: Yine saçmalamış
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 18:20:10. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Öztrak Adayın ismi değil nitelikleri önemli+ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement