Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kongresine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 10'uncu Ulusal Kongresi'ne katılarak, "Tüm demokratlar birleşmeli, insan odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongrede konuşma yapmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin, farklı inançların, farklı kültürlerin ve farklı etnik kökenlerin siyasi temsilcilerini bir araya getiren Bulgaristan'ın 3'üncü büyük siyasi partisi olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bulgaristan vatandaşlarının tamamının hak ve özgürlükleri için yılmadan sürdürdüğünüz demokratik mücadelenizi yakından takip ediyorum. Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz özgürlük ve beraberliği, kongrenizin ana teması olarak seçmenizi günün koşullarına tam da uygun buluyor ve takdirle karşılıyorum. Bugün partinizin Bulgaristan Parlamentosu'nda ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu'nda temsil edilmesi demokrasiye ve aynı zamanda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Ülkemizde yaşayan ve aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan Türk kardeşlerimizin Bulgaristan seçimlerinde, Bulgaristan'da ve Türkiye'de oy kullanmaları demokrasi adına güzel bir örnektir. Bu gelinen nokta geçmişte yaşanan totaliter rejim merkezli insan hakları ihlallerinden sonra insanlık ve demokrasi adına çok önemli bir gelişmedir" dedi.