Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak

Yeni yasama yılının yaklaşmasıyla birlikte Meclis kulislerinde milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin fezlekeler yeniden gündeme geldi. İddialara göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, fezlekelerin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi halinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanmaya hazırlanıyor.

"DOKUNULMAZLIK ZIRHININ ARKASINA SAKLANILAMAZ"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, CHP içindeki Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar, kamuoyuna yansıyan iddiaların sonuçsuz bırakılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından doğru olmadığını savunuyor.

Hakkında iddia bulunan kişilerin yargı önünde kendisini savunabilmesi gerektiğini belirten kurmaylar, dokunulmazlığın yargı sürecinden tamamen muafiyet anlamına gelmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar konuya ilişkin tavırlarını şu sözlerle özetliyor:

"Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak."

GÖZLER YENİ YASAMA YILINDA

Meclis'te bekleyen fezlekelerin, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon sürecinin ardından Genel Kurul gündemine taşınması bekleniyor. Kulislerde, sürecin hızlanması için sonbahar ayları ve yeni yasama yılı işaret ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA 61 DOSYA BULUNUYOR

Gündeme gelmesi beklenen dokunulmazlık dosyaları arasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in durumu dikkat çekiyor. Özel hakkında TBMM'de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunduğu ifade ediliyor.

Yeni Parti'nin kuruluşundan önce CHP'li yaklaşık 75 milletvekiline ait 356 dosyanın Meclis'te olduğu, 91 milletvekilinin Yeni Parti'ye geçmesiyle birlikte bu fezlekelerin önemli bir bölümünün yeni parti grubuyla ilişkilendirildiği aktarıldı. Sürecin tam olarak nasıl ilerleyeceği ve dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı, dosyaların Meclis gündemine getirilmesiyle netlik kazanacak.