Kılıçdaroğlu: Geri dönüşümde insan unsuru göz ardı edilmemeli

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İzDoğa'nın İzdönüşüm Tesisi açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim çöp diye dışarı attığımız her şeyin aslında bir servet olduğunu bütün dünya biliyor. Bu serveti yeniden ekonomiye kazandırırken insan unsurlarının göz ardı edilmemesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İzDoğa'nın İzdönüşüm Tesisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları, CHP'li milletvekilleri yer aldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Benim gündemimde olan kim? ya da konu. Büyük kentte şunu görürüm. Bir çekçeki vardır, çöplerden kağıt plastik toplar. Günün 24 saati çalışır ama sigortası yoktur. İş güvencesi yoktur. Bugün ne kadar kazanacağı belli değildir. Aile yaşamı bile tehlikededir. Bu insanlara hep sahip çıkmak istemişimdir. Bunları örgütlemek istemişimdir. Onların da haklarının olması lazım. Çalışıyorlar, alın teri döküyorlar kazanmaları lazım. Hastalanacak, kendisi ailesi çocukları doktora gidecek. Sağlık harcamalarının çok pahalı olduğunu da biliyorum. Burası eski bir tesis. Başkan burayı önce satın aldı. Buraya büyük bir yatırım yaptı. Yatırım sonrası buraya çöp getiren, karton getiren pek çok insanın bir güvencesi olması lazım. Belediye dediğimiz, o beldede yaşayan herkesin huzurlu olmasını ister. Beldede yaşayan herkesin parka giderken, meydanlarında, caddelerinde gezerken temiz bir kent görmek ister" diye konuştu.