Kılıçdaroğlu: Geri dönüşümde insan unsuru göz ardı edilmemeli (2)

'ONLARIN YAPAMADIĞINI, BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ YAPIYOR'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci etabın temel atma törenine katıldı. Törende CHP'li gençler Kılıçdaroğlu'nu 'Yürü bildiğin yolda gençlik daima yanında', 'Seninle mezara biz' yazılı pankartlarla karşıladı. Dönüşümde mahalle kültürünün yaşatılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir kente yakışır bir yaşam standardını yakalamak lazım. İzmir'in bir deprem bölgesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Acılar yaşandı bunun farkındayız ve bu acıların dinmesi gerektiğini de biliyoruz. Mahalle kültürünün de yaşatılması lazım. İnsanları bir yere göndererek, onlara farklı yerlerden konut vererek o kültürü yok edemezsiniz. Kültür, mahallenin temel motiflerinden birisidir. Kentsel dönüşüm yapılırken bir güvencenin olması lazım. Kişinin güven içinde 'Benim evim yıkılıyor ama güven içinde daha güzel konuta sahip olacağım' demesi lazım. Geçmişte bunların acıları yaşandı. Fikirtepe olayı Türkiye için unutulacak olay değildir. İnsanların evleri yıkıldı. Müteahhitle ev sahipleri karşı karşıya geldi. İnsanlar perişan oldu. Hala perişanlığı yaşıyorlar. Bizim belediye başkanlarımız böyle bir atmosfere izin vermediler. Sizin muhatabınız belediye. Güven, bu işin temel noktalarından birisidir. 'Başkan 'İnşallah anahtar teslimini beraber yaparız' dedi. Niye yapmayalım? Zamanında bitirsin, söz veriyorum geleceğiz. Anahtar teslimlerini yapacağız. Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar. Bir sürü engel. İş yapmasınlar, diye. Belediye başkanlarıma söyledim. 'Asla mazeret üretmeyeceksiniz, bütün engelleri aşacaksınız ve vatandaşa hizmet edeceksiniz' dedim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da 'Biz mazeret makamı değiliz' dedi. Bütün belediye başkan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onların yapamadığını, belediye başkanlarımız yapıyor ama AK Parti 'li vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün vatandaşların sorunlarına kilitlenip çözeceğiz."'MERAKIM VATANDAŞIN GÜLER YÜZÜNEDİR'İzmir milletvekili olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sizlere hizmet etmek, sizlerin sorunlarını parlamentoda dile getirmek benim görevlerimden birisidir. Siz ne kadar huzur içinde yaşarsanız biz de o kadar memnun oluruz. Her evde huzurun, bereketin olması için mücadele edeceğim. Ben saraylara meraklı olan birisi değilim. Benim için merak alanı vatandaşın evi, sofrası, güler yüzüdür" dedi.'YAŞLI YAPI STOĞU TEMEL SORUNLARDAN BİRİ'İzmir'in yaşlı yapı stoğunun temel sorunlardan birisi olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Yarım yüzyılı aşan bir sürede oluşmuş bu plansızlığı düzenlemek gerçekten kolay değil. Bu sorunu çözmek için, her İzmirlinin hak ettiği güvenli ve sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamak için altı bölgede, 248 hektarlık alanda çalışıyoruz. Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy 'de İzmir'in dönüşümünü adım adım gerçekleştiriyoruz. Genç bir İzmir inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziemir'de, Kentsel Dönüşüm Alanı'nın bugün temelini attığımız birinci etabı, konut ve iş yerlerinin bulunduğu yedi bloktan oluşuyor. Yaklaşık 151 milyon liralık bedelle, 39 bin metrekare alanda 275 konut ve 15 iş yerinin yapılacağı ilk etap tamamlandığında, vatandaşlarımız depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşmuş olacak. İzmir'in en güzel mahallelerinden birini burada kuracağız" diye konuştu.'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİGORTASIDIR'Kentsel dönüşüm çalışmalarında üç temel ilkenin benimsendiğini belirten Soyer, "Birincisi yerinde dönüşüm. Biz aynı zamanda İzmirlilerin, dönüşüm sonrası mahallelerinden kopmasına razı gelmiyoruz. Bu nedenle ikinci ilkemiz, her bir vatandaşımızın rızasını almak. Yüzde yüz uzlaşıyla dönüşüm yapıyoruz. Son olarak tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü ile yürütüyoruz. Vatandaşlarımız teker teker tapularını belediyemize teslim ediyor. Biz de tüm süreci açık ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla birlikte yürütüyor ve evlerini inşa edip anahtarlarını teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi İzmir'de kentsel dönüşümün sigortasıdır. Biz kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken, ruhları incitmiyoruz. Daha iyisini hep birlikte inşa ediyoruz" dedi. 'KENDİMİZİ MAZERET MAKAMI OLARAK GÖRMEDİK'İzmir'de 30 Ekim depremi sonrasında çok sayıda yapının hasar gördüğünü hatırlatan Soyer, "Devlet desteği alamayan orta ve az hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızdan gücü yetenler kendi imkanlarıyla dönüşüm süreçlerini başlattı. Fakat bu imkana sahip olmayan vatandaşlarımız ne yapacağını bilemeden, kaygı ve endişe içerisinde kaldı. Fakat biz kendimizi hiçbir zaman mazeret makamı olarak görmedik. Koşullar ne olursa olsun bizim görevimiz icraat makamı olmaktır. Hele hele konu anayasal güvence altında olan konut ve barınma hakkı ise meseleyi elimiz kolumuz bağlı seyredemezdik. Birçok alanda uyguladığımız kooperatifçilik modelini 30 Ekim depreminden sonra zor durumda kalan vatandaşlarımız için devreye aldık. Gördük ki insanlarımız güvenebileceği, sırtını dayayabileceği bir kamu yönetimi anlayışına susamış." diye konuştu.Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da kentsel dönüşüm projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek dönüşüm projesinin başlaması nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.CHP lideri Kılıçdaroğlu programlarının ardından kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havaliman'na geçti. Hande NAYMAN/ İZMİR,