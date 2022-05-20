Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı

20.05.2022 21:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu’nun nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eşi Havva Böcek'in oğulları Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun düğününe katıldı. Törene ayrıca; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir günde, bir nikaha şahitlik etmek için benim için gerçekten çok güzel. Dün akşam uçaktan indiğimde; il başkanı başta olmak üzere arkadaşlar beni karşılıyorlardı. Baktım, ikinci sırada sevgili Gökhan var. 'Babamın ayağında bir sorun çıktı, o gelemedi. Evde yatıyor.' Dedim, 'Sevgili Gökhan, yoksa siz nikahı erteliyor musunuz?' Büyük bir telaş içinde, 'Hayır, hayır' dedi, 'Hiç ertelemeyeceğiz' dedi. Böylece kendisinin evliliğe hazır olduğunu da orada itiraf etti.

Arada bir tartışacaksınız. Sakın ola ki barışmayı unutmayın. Tartışmanın da barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Gelecek sizin, çocuklarınız sizin. Onları bu güzel ülke için; ülkemizin güzelliği için, bağımsızlığı için, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek; onları gülerken, oynarken, koşarken seyredeceğiz. Dolayısıyla hayatın bütün güzelliklerini yaşamınızı isteriz. Evinizde huzur olmasını, bereket olmasını isteriz. Büyüklere saygıyı asla ihmal etmeyin. Çevrenizdeki insanlarla, dost olduğunuz o insanlarla beraber olmaya özen gösteriniz ve çocuklarınızı çok güzel yetiştiriniz."

Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını verirken de "Evin gerçek sahibi kim? Evin gerçek sahibi Gökhan desem, biraz galiba olayı farklı bir yere çekmiş oluruz. Karadenizliye sormuşlar, 'Nerelisin' diye, 'Henüz evlenmedim' demiş. Ben, evin gerçek sahibi, gerçekten otoritesi olan sevgili Zeynep'e nikah cüzdanını vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun, mutluluklar diliyorum."

Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı
Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı
Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı
Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı

YORUMLAR
500
Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek CHP'nin Yarınki 'Milletin Sesi' Mitingi'nin Detayları Belli Oldu CHP'nin Yarınki 'Milletin Sesi' Mitingi'nin Detayları Belli Oldu
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek, Antalya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement