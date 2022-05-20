Kılıçdaroğlu, Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun Nikah Şahitliğini Yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun nikah şahitliğini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eşi Havva Böcek'in oğulları Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun düğününe katıldı. Törene ayrıca; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Böylesine güzel bir günde, bir nikaha şahitlik etmek için benim için gerçekten çok güzel. Dün akşam uçaktan indiğimde; il başkanı başta olmak üzere arkadaşlar beni karşılıyorlardı. Baktım, ikinci sırada sevgili Gökhan var. 'Babamın ayağında bir sorun çıktı, o gelemedi. Evde yatıyor.' Dedim, 'Sevgili Gökhan, yoksa siz nikahı erteliyor musunuz?' Büyük bir telaş içinde, 'Hayır, hayır' dedi, 'Hiç ertelemeyeceğiz' dedi. Böylece kendisinin evliliğe hazır olduğunu da orada itiraf etti.

Arada bir tartışacaksınız. Sakın ola ki barışmayı unutmayın. Tartışmanın da barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Gelecek sizin, çocuklarınız sizin. Onları bu güzel ülke için; ülkemizin güzelliği için, bağımsızlığı için, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Bizler de eğer fırsat bulabilirsek; onları gülerken, oynarken, koşarken seyredeceğiz. Dolayısıyla hayatın bütün güzelliklerini yaşamınızı isteriz. Evinizde huzur olmasını, bereket olmasını isteriz. Büyüklere saygıyı asla ihmal etmeyin. Çevrenizdeki insanlarla, dost olduğunuz o insanlarla beraber olmaya özen gösteriniz ve çocuklarınızı çok güzel yetiştiriniz."

Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını verirken de "Evin gerçek sahibi kim? Evin gerçek sahibi Gökhan desem, biraz galiba olayı farklı bir yere çekmiş oluruz. Karadenizliye sormuşlar, 'Nerelisin' diye, 'Henüz evlenmedim' demiş. Ben, evin gerçek sahibi, gerçekten otoritesi olan sevgili Zeynep'e nikah cüzdanını vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun, mutluluklar diliyorum."