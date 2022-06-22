Kılıçdaroğlu: Hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Güvendiğim tek şey var, bu ülkenin halkı. Yolumuz hak yoludur, adalet yoludur. Hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün boyunca bir dizi program gerçekleştirmek amacıyla geldiği Aydın'da, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreni kapsamında Aydın Tekstil Park açılışına katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Tazminat davaları açmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Güvendiğim tek şey var, bu ülkenin halkı. Yolumuz hak yoludur, adalet yoludur. Hiçbir gücün karşısında asla eğilmeyeceğiz. Marmaris'te yangın var. Ormanlarımız yanıyor. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir iktidar görmedim. 27,5 yıl kamuda çalıştım. Bu ülkede liyakatli bürokratlar vardı. Yangın çıkacak diye her türlü önlemin alındığını biliyorum. Geçen yılki beceriksizliklerini bu yıl da sürdürüyorlar. Hala gece görüşü olan helikopter alacak mıyız? Koca bir yıl geçti. Emin olun yatacak yerleri yok. Hepsini halledeceğim. Bu memleket zorbalıktan kurtulacak" ifadelerini kullandı.