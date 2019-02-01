Kırgızistan, Avrasya Pazarına Açılan Kapı

Kırgızistan İş ve Yatırım Olanakları Toplantısı'na, Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, DEİK Başkanı Nail Olpak, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Ticaret Politikaları Genel Müdürü ?skat Bekov, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Yatırım Politikaları Daire Başkanı ?liaskar Turgunbaev, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Devlet Mülk İdaresi Daire Başkanı Eldana Satarova, Bişkek Serbest Ekonomi Bölgesi Müdürü Manas Murataliev, DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Aydın Mıstaçoğlu, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sopokov, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ve 50'den fazla Türk ve Kırgız iş insanları katıldı. Kırgızistan'ın iş ve yatırım olanakları hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, Türk firmaları ile ortaklıkların kurulması, karşılıklı mal ticareti hacminin arttırılması, Kırgızistan'da yakın zamanda hayata geçirilecek önemli altyapı projeleri ve Narın Serbest Ekonomik Bölgesi hakkında ayrıntılı bilgiler ele alındı.

Türkiye ve Kırgızistan arasında çalışma grubu kurulacak

Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Kırgızistan'la ilgili fırsatlardan ve yatırımlarla ilgili büyük projelerden bahsederek, "Bizim amacımız gerçekten somut iş birliklerine kapı açmaktır" dedi. Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüştüklerini aktaran Pankratov, "İki ülke Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları arasında ortak çalışma grubu kurulması için karar aldık. Çalışma grubu, hızlı bir şekilde sektörel ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni projelerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi üzerine çalışılacak" açıklamasını yaptı.

"185 milyonluk piyasaya engelsiz satış gerçekleşiyor"

Kırgızistan ekonomisine ilişkin tanıtım sunumunu gerçekleştiren Bakan Pankratov, Kırgızistan'ın stratejik konumundan bahsederek, ülkenin Avrasya Gümrük Birliği'ne üye olması ve Çin, Kazakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu gibi ülkelere komşu olması sebebiyle ekonomik iş birliklerindeki potansiyelin altını çizdi. Pankratov, Kırgızistan'ın İran ve Azerbaycan ile de Serbest Ticaret Anlaşması olduğunu belirterek, "Kırgızistan'dan 185 milyonluk piyasaya engelsiz satış gerçekleşiyor" dedi. Her yıl 10 milyarlık ürünün Kırgızistan gümrüklerinden geçip yayıldığını kaydeden Pankratov, "Rusya Federasyonu şu anda üçüncü ülkelerden ithalata bazı engeller koyuyor. Mesela özel etiketleme şartı koşacak. Dolayısıyla Rusya'ya ihracat zorlaşacak, maliyet açısından külfetli olacak ve zaman alacaktır. Bu konuda iş birliğine hazırız. Zamanında tedbir almazsak, başka ülkeler bizden önce davranabilir" şeklinde konuştu.

Tekstilde kamu-özel sektör iş birliği fırsatı

Türkiye'yi örnek alarak devlet ve özel sektör iş birliğine sıcak baktıklarını belirten Pankratov, bu konuda Türk iş insanlarının nadide tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Kırgızistan'da özellikle tekstil, deri, konfeksiyon alanlarında ortak işletmeler kurulmasını istediklerini söyleyen Pankratov, "Bu ortak işletmelerde sizin teknolojiniz bizim gücümüz ile ürün üretelim" dedi. Pankratov, "Narın bölgesinde terminal, liman ve demiryolu işletmesine ihtiyaç var. Kamu ve özel sektör iş birliği ile bunu yapmak istiyoruz. Türk iş insanları için bu proje bir fırsattır ve davetimiz geçerli" dedi. Tekstile önem verdiklerini ve özel vergi imtiyazı sunulduğunu belirten Pankratov, "Hazır giyim konfeksiyonun bulunmasını da arzu ediyoruz. Türkiye'nin tecrübesi sayesinde üçüncü ülkelerde iş birliği yapabiliriz. Yatırımcıların yeni teknolojiler, yeni yöneticiler ve yeni yönetim teknolojilerini de beraberinde getirmelerini bekliyoruz" dedi.

"Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki çok boyutlu ilişkinin siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma alanlarında olmak üzere 200'ün üzerinde anlaşma ve protokolden oluşan geniş bir çerçevede sürdüğünü söyledi. İstikrarlı ekonomisi ve değerli madenleri ile önemli bir potansiyel barındıran Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kazan-kazan ilkesiyle devam ettiğini belirten Olpak, Türkiye'nin Kırgızistan'dan ithalatında altının ön plana çıktığını, Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında ise hazır giyim ve tekstil ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığını aktardı. 2018' yılının ilk 11 ayında Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında yüzde 10'luk artışın olduğunu belirten Olpak, "Son 5 yıllık dönemde, karşılıklı ticaret hacmimiz 500 milyon dolar civarında seyrediyor. Ancak bu rakam gösteriyor ki, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret, hala potansiyelinin oldukça uzağında. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini, en kısa sürede 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"PPP projelerinin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyorum"

2018 yılı Eylül ayında Bişkek'te her iki ülke Cumhurbaşkanı ve ilgili Bakanların katılımıyla Türkiye – Kırgızistan İş Forumu'nu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Olpak, gerçekleştirilen forumda Kırgızistan Yatırımları Teşvik ve Koruma Ajansı ile İşbirliği Protokolü imzaladıklarını belirtti. Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Bu protokol ile iki ülke arasındaki ekonomik canlılık gözle görülebilir şekilde arttı; daha da artacağına inanıyorum. Forumun hemen ardından, ''Türkiye-Kırgızistan PPP Konferansı''mızı Bişkek'te gerçekleştirdik. Konferansta, Türkiye'nin kamu ve özel sektör ortaklığı (PPP) deneyimleri aktarıldı, önemli faydalar çıkar diye düşünüyorum. Hidroelektrik potansiyeli konusunda ilgili projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bunlar çok önemli gelişmeler. Birlikte çalışma kültürümüzün kendini en güzel şekilde gösterdiği alanlardan biri olduğunu düşündüğüm PPP projelerinin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyorum."

Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov'un ülke sunumunun ardından toplantı soru-cevap bölümüyle tamamlandı. Toplantı, hediye takdiminin ardından sona erdi.