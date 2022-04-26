Kırklareli'nde 57 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 57 kaçak göçmen yakalandı

26.04.2022 14:42
Kırklareli'nde 57 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 57 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 57 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 2 günde 57 Afganistan, Suriye, Fas ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan 4 kaçak göçmen Bulgar polisi tarafından darp edildiklerini öne sürdü. Yaralanan 4 kaçak göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 57 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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