Kırklareli'nde MHP'nin "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde MHP'nin "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı

27.03.2022 15:29
Kırklareli'nde MHP'nin "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı

Kırklareli'nde MHP tarafından "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı.

Kırklareli'nde MHP tarafından "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun, Ali Uçak ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, toplantıda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin 100. yılı 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Dış güçlerin desteği ile milletin başına ilet olan unsurların bulunduğunu ifade eden Savaşan, ülkeyi içerden ve dışardan bölmeye, parçalamaya çalıştıklarını vurguladı.

Türk milletinin hiçbir zaman ülkenin üzerinde dönen oyunlara fırsat vermediğini söyleyen Savaşan, milletin başına illet olan unsurların gerçek yüzlerini anlatmak ve milleti aydınlatmak amacıyla toplantılar düzenlediklerini kaydetti.

Güçlü bir Türkiye sevdasıyla hareket ettiklerini dile getiren Savaşan, "Bizler ülkücü milliyetçi hareketin neferleri olarak cumhuriyetimizin 100. yılında lider ülke Türkiye sevdasıyla çalışıyoruz. Kısacası derdimiz vatan. Vatan yoksa hiçbir şeyin anlamının olmadığı bilincindeyiz. Biz önce ülkem ve milletim sonra partim yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Ülkemizin dört bir tarafı abluka altına alınmışken bizler bu ateş çemberinde güçlü Türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz. Yani diyoruz ki son yurdumuz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni içten ve dıştan tüm saldırılara rağmen cumhur ittifakı olarak ayakta tutmaya yeminliyiz. Ülkücü milliyetçi hareket olarak mücadelemiz son nefer, son nefes, son damla akana kadar olacaktır." diye konuştu.

Daha sonra Erdem ve beraberindeki heyette birer konuşma yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kırklareli, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde MHP'nin 'Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde MHP'nin "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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