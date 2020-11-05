Kırklareli'nde "Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davasının görülmesine başlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde "Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davasının görülmesine başlandı

05.11.2020 22:05
Kırklareli'nde

Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, uyuşturucu ticareti yaptığı ve silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak suçundan yargılanan 13'ü tutuklu 15 sanık katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasıyla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, iddianameyi okudu.

Yeltepe, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Romanya'dan kiralandığı tespit edilen planör ile 3 kez Türk hava sahasına izinsiz giriş yapıldığı, ilk iki girişte keşif uçuşlarının yapıldığının öne sürüldüğünü belirtti.

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı raporlarına göre Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan planörün, Dolhan köyündeki ormanlık alanda alçaldığının tespit edildiğini aktaran Yeltepe, iddianameye göre planörden 6 çanta atıldığının, şüphelilerin de bölgede çantaları araştırdığı sırada köylüleri görmesi üzerine olay yerinden kaçtığının tespit edildiği bildirdi.

İddianame özetinin okunmasının ardından sanık savunmalarına geçildi.

Polisleri hasımları olduğu zannederek kaçmış

Tutuklu sanık Saffet Ödemiş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek iddia edilenleri hayret ile dinlediğini söyledi.

Sürekli yurt dışına çıkmasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını öne süren Ödemiş, "planör olayı ile ilgili hiçbir bağının bulunmadığını" iddia etti.

İşi gereği sürekli köyleri gezdiğini ve tali yollar kullandığını ileri süren Ödemiş, "Ben Edirne'ye gidiyordum. Eşimle aramız biraz kötüydü. Ona araba kullandırıyordum. Yol çevirmelerine takılmamak için de tali yollar kullandım. Olayın olduğu gün o yoldan geçmem tesadüf. Ben hakkımda iddiaların hiçbirini yapmadım." diyerek savunma yaptı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de kendisini kovalayan polisleri hasımları zannederek kaçtığını ve silah çektiğini öne süren Ödemiş, savunmasına şöyle devam etti:

"Ben hasımlarım tarafından daha önce silahlı saldırıya uğradım ve ağır yaralanmıştım. Beni takip edenlerin de polis olduğunu bilmiyordum. Saray ilçesinden Kapaklı'ya kadar kovalamaca yaşadık. Sivil bir araçtı, camları siyahtı ve bana polis kimliğini de göstermediler. O yüzden silahla ateş ettim. Polisleri hasımlarım zannettim."

Tutuklu sanık Ekrem Yakar ise itirafçı oldu.

Bulgaristan'dan gelen bir paket uyuşturucuyu Kırklareli'nin Çukurpınar köyünde teslim alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesine götürmeye çalıştığını belirten Yakar, Vize ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandığını söyledi.

Telefonda sürekli şifreli konuşmalar yaptıklarını ifade eden Yakar, pişman olduğunu dile getirdi.

Duruşmada, diğer sanıkların ve avukatların da savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi ile 13 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana planörden ağaçlık alana atıldığı ileri sürülen içerisinde 52 kilogram skunk uyuşturucu madde bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Üçü yabancı uyruklu firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Uyuşturucu Ticareti, Kırklareli, Mahkeme, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti' davasının görülmesine başlandı - Son Dakika


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