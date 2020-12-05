Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın - Son Dakika

Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın

05.12.2020 11:38
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın, System.String[]

DOĞU Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezlerindeki evlerinde kalmak istemeyenlerin tercihi köyler ile yaylalar oldu.

DOĞU Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezlerindeki evlerinde kalmak istemeyenlerin tercihi köyler ile yaylalar oldu. Kısıtlamayı köy ve yaylalarda geçirenler temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyor, bağ ve bahçe işleri yapıyor, yöresel yemekleri tüketiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Karadeniz'de kentlerden köylere akın oldu. Kent merkezlerindeki evlerinde kalmak istemeyenlerin tercihi köy ve yaylalar oldu. Kısıtlamayı köylerinde geçirenler temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyor, bağ ve bahçe işleri yapıyor, yaptıkları yöresel yemekleri tüketiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde köylere çıkanlar ise kentlere dönmeyi düşünmediklerini ifade ediyor.  Çocuğu ile bahçesinde güneşlenen Gizem Bekar, "Kısıtlamayı köyde geçiriyoruz. Şimdi biraz hava almak, güneşten faydalanmak için dışarı çıktık. Bu pandemi günlerinde köy hayatı bizleri dinlendiriyor ve hastalıktan uzak tutuyor. Şehirde yaşayan yakınlarım var. Kısıtlama dolayısıyla evdeler. Buradan bol bol fotoğraf atarak onların nefes almasını sağlıyoruz" dedi.'ŞEHİRDE KALANLAR 4 DUVAR ARASINDALAR'Şukufe Güvenç de "Buralarda hastalık yok ama biz yine de tedbirli davranıyoruz. Köyde olduğumuz için şanslıyız. Evimizin önüne çıkıp güneşleniyoruz, arada bağ bahçe işlerimize bakıyoruz. Şehirde kalanlar çoluk çocuk dört duvar arasında. Onlar için üzülüyoruz ama bu hastalığı hep birlikte atlatacağız" diye konuştu. 'EVİN EKSİKLERİNİ GİDERİYORUM'Evinde onarım yapan Yaşar Şahin ise "Biz burada mutluyuz. Şehre dönüş yapmadım hem karantina sürecini hem de bu salgın dönemini bir süre daha köyde geçireceğim. Evin eksiklerini tamamlıyorum. Temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.TRABZON'DA YAYLALARA AKIN ETTİLERLütfü Aydın(58) ve eşi Fatma Aydın(58) da Trabzon'un Damlıköy Yaylası'ndaki evlerine yerleşti. Vakalar bitinceye kadar yayladan inmeyi düşünmeyen çift, burada doğal bir yaşam sürüyor.Yaylada eşi ile birlikte yalnız yaşayan Fatma Aydın, "Biz İstanbul'da oturuyoruz, koronadan dolayı bu sene kışı yaylada geçirmeyi tercih ediyoruz. Hastalık bitinceye kadar yayladan dönmeyeceğiz, kararlıyız. Yiyecek ve yakacaklarımızı hazırladık. Bu yaylada sadece biz varız. Allah'ın izni ile burada kışlayacağız" dedi.

Lütfü Aydın da "İstanbul Avcılar'da kahvehane işletiyordum, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvem kapatıldı. Trabzon'a döndüm. Eşimle birlikte, burada kışlamayı düşünüyoruz. İki üç tane ineğim var, beş altı tane tavuk var, iki üç tane köpek var, iki tane keçim var. Bunlarla burada kalacağız. Odunumuzu yaptık, yiyeceklerimizi topladık hastalık bitinceye kadar burada kalacağım. İnşallah sıkıntı çekmeyiz" diye konuştu.


- Rize
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın
Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın

Koronavirüs, Karadeniz, Aydın, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada, Doğu Karadeniz'de köy ve yaylalara akın - Son Dakika


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