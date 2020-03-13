Kıyı Ege Belediyeler Birliği Konak'ta buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıyı Ege Belediyeler Birliği Konak'ta buluştu - Son Dakika

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Konak'ta buluştu

6 saat önce

Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye belediyelerin personeli, eğitim toplantısı için İzmir'in Konak ilçesinde bir araya geldi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Konak'ta buluştu, System.String[]

Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye belediyelerin personeli, eğitim toplantısı için İzmir'in Konak ilçesinde bir araya geldi. Toplantıda, belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukların yanı sıra denge tazminatı konusu masaya yatırıldı.


Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı Konak'ta düzenlendi. Belediyeleri sayıştay denetimine hazırlama, zabıtanın görevleri, özlük hakları ve yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin son çıkan torba yasalar, gibi konuların ele alındığı toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ev sahipliği yaptı. Geniş katılımlı seminer sunumunu ise Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar gerçekleştirdi.


Güncel mevzuatlar hakkında üye belediye personellerine bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Abdurrahman Acar, yeni uygulanacak merkez ve çevre belediyeler ayrımı için bir af düzenlemesi olması gerektiğini ifade ederek, "İzmir ili Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere merkez ilçe oluyor. Bunların dışındakiler ise büyükşehir ilçe belediyesi oluyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde yaptırımlar olacaktır. Sosyal dengenin sağlanabilmesi için bir af gerekiyor" dedi.


"Bütçe konusunda bir artışa gidilmedi"


Toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yirmi yılı aşkın belediye başkanlığı döneminde edindiği tecrübeleri üye belediyelerle paylaştı. Çıkarılan yönetmelikler ve kanunlarla belediyelerin görev ve sorumlulukları artarken bütçelerde bir değişikliğe gidilmediğinin altını çizen Başkan Batur, "Tüm belediyelerin en büyük sıkıntısı gelirlerinin artırılmaması. Belediye başkanlığında yirmi birinci yılımdayım. Bugüne kadar çok kanun, çok yönetmelik çıktı. Her çıkan kanunla belediyelerin yetki ve sorumlulukları artarken bütçe konusunda bir artışa gidilmedi" dedi.


"Mükafat değil zimmet olarak geri dönüyor"


Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği encümeni üyesi de olan Başkan Batur, belediyelerin yetki ve gelirleri arasındaki sorunu Türkiye Belediyeler Birliğinde de görüştüklerini ve konuyu takip ettiklerini söyledi. Narlıdere Belediye Başkanlığı sırasında memurlar ile ilk toplu sözleşmeyi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözleşme sonrası Sayıştay müfettişlerinin 3 milyon TL zimmet çıkardıklarını; ancak sorunu yine kanun ve yönetmelikler ile çözdüklerini dile getirdi. Memurlar ile yapılan toplu sözleşmenin, işçilerle yapıldığı gibi serbest olması gerektiğini savunan Başkan Batur sözlerine şöyle devam etti:


"Biz geçmişte Narlıdere'de olduğu gibi şimdi de Konak'ta sosyal denge tazminatını iyi veren belediyelerdeniz; ama bunun karşılığı bize mükafat olarak değil zimmet olarak geliyor. Bu sadece CHP'li değil bütün belediyelerin sorunu. Bu bir bakış açısıdır. Belediyenin gücü varsa sendikayla birlikte sözleşmesini yapar ve buna kimsenin karışmaması gerekir. Doğru olanı da budur. Nasıl işçilerle toplu sözleşme yapılıyor, memurlarla da toplu sözleşmenin serbest olması gerekir." - İZMİR

Abdül Batur, Konak, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:08 IKBY'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:07 Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
19:06 GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız;
19:06 Kahramanmaraş'a deprem izolatörlü hastane yapılıyor
19:06 Kayseri'den kısa kısa

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıyı Ege Belediyeler Birliği Konak'ta buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]