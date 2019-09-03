Kızılay'la Rusya Kızılhaçı arasında işbirliği imza töreni

Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasında afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik imza töreni düzenlendi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu iş birliği protokolümüz çok geniş bir alanda uygulanacak. Bu çerçevede tarihi uzun yıllara dayanan Rus Kızılaçı ve Türk Kızılay'ı arasında ilişkilerin bundan sonraki dönemini modelleyeceğimiz bir anlaşma çerçevesi olacak" dedi.



Türk Kızılay ile Rusya Kızılhaçı arasında daha önce afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik görüş birliğine varmış, bu kapsamda iki dernek ilgili alanlarda değişim programları, teknik yardımlaşma ve ortak proje uygulaması gerçekleştirmişti. Bugün Türk Kızılayı İstanbul Genel Başkanlık Ofisi'nde Türk Kızılay ve Rusya Kızılhaçı arasında İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Kızılay ile Rus Kızılhaçı arasında genel iş birliği protokolü imzalamak için bir aradayız. Bu iş birliği protokolümüz çok geniş bir alanda uygulanacak. Bu çerçevede tarihi uzun yıllara dayanan Rus Kızılaçı ve Türk Kızılay'ı arasında ilişkilerin bundan sonraki dönemini modelleyeceğimiz bir anlaşma çerçevesi olacak. Genel olarak Türkiye'deki mülteci krizi ve Dünya'daki mülteci krizi ile ilgili Türk Kızılay'ının yapmış olduğu çalışmalardan elde etmiş olduğu kazanımları bu anlamda paylaşmış olacağız. Kan bankacılığı ve toplumların afete hazırlanması, ulusal değerlerin finansal sürdürülebilirliğini bu anlamda sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerimiz oluşacak. Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturarak gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecek. Bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği ile ortak projelerimizi ortak uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ben mevkidaşım Mrs. Raisa Lukuttsova'ya buraya kadar teşriflerinden şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun devlet ve toplum nezdinde yakınlaşmasına iki ulusal derneğin bu atacağı imzada katkı sağlayacak. Aynı zamanda iki ulusal derneğin dünyadaki acının, insan ızdırabının dindirilmesi ve çatışma bölgelerindeki sivillerin korunması ile insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılabilmesi için de yeni bir pencere açacak" dedi.



Rus Kızılhaçı Genel Başkanı Mrs. Raisa Lukuttsova ise yaptığı konuşmada, "Son dönemlerde Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliklerinin güçlenmesi çok önemli. Son zamanlardaki Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyareti esnasındaki iş birliklerinin daha da güçlenmesi ve aynı şekilde ulusal dernekler nezdinde iş birliklerinin yapılması çok önemli bir şeydir. Biz siyasetten uzağız fakat devletler arasındaki iş birlikler de bizimde ulusal derneklerin güçlenmesi için destek oluyor. Ben Kızılhaçı olarak Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'a teşekkür etmek istiyorum. Hem Rus Kızılhaçı'na olan ilgisinden ve dünyadaki tüm ulusal derneklere verdikleri desteklerden dolayı hem Kızılhaçı Derneği Başkanı hem de Fedarasyon Başkan Yardımcısı olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Rusya Kızılhaçı Genel Başkanı Mrs. Raisa Lukuttsova düzenlenen iş birliği protokol defterini imzaladı. - İSTANBUL