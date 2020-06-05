Kızıltan: "MTSO'nun yoğun çabası sonuç verdi, sınır kapıları açıldı" - Son Dakika

Kızıltan: "MTSO'nun yoğun çabası sonuç verdi, sınır kapıları açıldı"

19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması, Mersin iş dünyasını sevindirdi.

Kızıltan:

19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması, Mersin iş dünyasını sevindirdi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Çok mücadele verdik, çok uğraştık. Neticede kapılar açıldı ve sorun çözüldü. Teşekkür ediyoruz" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, dün tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan İran ve Irak gümrük kapılarının yeniden yük taşımacılığına açıldığını duyurması Mersin'de sevinçle karşılandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, İran ve Irak sınır kapılarının yeniden uluslararası yük taşımacılığına açılmasını İHA muhabirine değerlendirdi.


"İş dünyasının pandemi önlemleriyle ilgili öneri ve taleplerini rapor halinde hükümete sunduk"


Covid-19 ilk ortaya çıktığında dünyada bir kaos olduğunu ve Türkiye dahil birçok ülkenin sınır kapılarını kapattığını anımsatan Kızıltan, ancak Türkiye'de ilk andan itibaren iş dünyasının çok koordineli bir şekilde çalışarak, hem hükümetin hem iş dünyasının önünü açacak tespit ve öneri raporu hazırladığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ülke genelindeki tüm oda ve borsalardan bölgeleriyle ilgili çalışma yapmalarını istediğini anlatan Kızıltan, "Biz, bölgemizin ticari alanları, tarım, sanayi, ihracat gibi her konuda çalışma yaparak bir rapor hazırladık. Bu raporu TOBB'a sunduk. Tüm odalar da raporlarını sundular. Bu raporlar da TOBB tarafından bir araya getirilerek, hükümete iş dünyasının pandemiye karşı alınacak önlemlerle ilgili öneri ve talepleri olarak bir rapor halinde sunuldu" diye konuştu.


"Tampon bölge önerimiz kabul gördü ve Irak kapıları açıldı"


Mersin'in bir ihracat ve ithalat kenti olduğuna dikkat çeken Kızıltan, pandemi nedeniyle sınır kapılarının karşılıklı kapatıldığına, ancak bir yandan da ticaretin ve ihracatın sürmesi gerektiğine işaret etti. Pandemi sürecinde, özellikle başta muz olmak üzere, bozulabilecek meyve ve sebze gibi ürünlerin bir an önce sevk edilmesi gerektiğini vurgulayan Kızıltan, bu noktada da rapor hazırlayarak sunduklarını dile getirdi. Kızıltan, "TOBB ile Ticaret Bakanlığı arasında bu konuda hummalı görüşmelerden sonra çözüm önerisi de sunduk. 'Tampon bölgeler kurulsun. Mersin'den giden araçlar tampon bölgeye bırakılsın, şoför geri gelsin. Karşı tarafın şoförü kamyon, tırı ya da konteyneri tampon bölgeden alsın' dedik. Bunun üzerinde mutabık kalındı ve ilk olarak Irak kapıları açıldı. Böylece Irak ile ticaret aksamadan devam etti" ifadelerini kullandı.


"Muzlar limandan çıkamadı"


Ancak, İran'da pandeminin vahim olması nedeniyle kapıların kapanmasının, özellikle muzda transit ihracat yapan firmaları çok zor durumda bıraktığını söyleyen Kızıltan, bu firmaların bir anda Mersin Limanından koyteynerlerini çıkaramaz duruma geldiklerini anlatarak, şöyle devam etti:


"Gemilerle Güney Amerika'dan muzlar gelmiş, Mersin Limanında soğuk hava sistemli konteynerlere yüklenmiş, fakat İran kapıları kapandığı için gümrük bunlara çıkış vermedi. Konteynerler, mart ayından itibaren limanda çok fazla birikti ve şişmeye başladı. İhracatçımızın uyarmasıyla biz hemen devreye girdik ve TOBB nezdinde bu durumun bakanlık tarafından farkına varılmasını sağladık. Yoğun çabalarımız sonucu hem muzlar hem de diğer birçok ürünün liman dışındaki antrepolara çıkarılmasına olanak sağlandı."


"Çok mücadele verdik, çok uğraştık. Neticede kapılar açıldı"


"Biz, İran kapılarının açılması ve transit muz ihracatının sürdürülebilmesi için çok mücadele verdik" diyen Kızıltan, pandemi öncesinde muzlar Iğdır Dilucu Gümrük Kapısından Nahçivan'a götürülüp, oradaki serbest bölgeden İran ya da Türki Cumhuriyetlere sevk edilirken, bir yanlış anlama nedeniyle o sınırın kapatıldığını anımsattı. Muzun, Van Kapıköy Sınır kapısından tren vagonlarıyla gönderilmesine karar verildiğini kaydeden Kızıltan, "Ama tren vagonları yeterli olmayınca büyük bir aksaklık oldu ve ne yazık ki muzlar çürüdü. Çok uğraştık bu konuda. Ticaret Bakanı Pekcan ile video konferans yaptık, gümrük yetkilileri ve sınır kapılarındaki görevlilerle konuştuk. O kadar büyük bir markaj ve kulis yaptı ki, neticede kapılar açıldı. O kadar zarar oldu ama ihracatçı artık bunu fedakarlıkla sineye çekiyor" dedi.


"Gürbulak açılmasaydı Türkiye önemli bir transit ihracat gelirinden mahrum kalacaktı"


Kapıların kapanmasıyla özellikle İran ile yapılan çalışmalarda pazar kaybının ve ticaretin başka yöne kaymasının en önemli tehlike olarak ortaya çıktığına da dikkat çeken Kızıltan, şunları söyledi:


"İranlı ithalatçı Türk firmalarıyla anlaşarak muz getiriyor. Bizler siparişleri İran'a aktaramayınca İranlılar başka yollar aramaya başladılar ve direkt Güney Amerika'dan firmalarla temasa geçip Umm Kasr Limanına çevirdiler ticareti. İş kaybı, pazar kaybı oldu. Eğer Gürbulak açılmasıydı bu ticaret tamamen oraya kayacaktı ve Türkiye önemli bir transit ihracat gelirinden mahrum kalacaktı. Uzun uğraşlarımız sonucunda geç oldu ama kapılar açıldı ve sorun çözüldü. İran ile iş yapan transit ihracatçımız da sevindi. Muz sadece bir örnekti, diğer ürün kalemlerini de düşünürsek, kapıların açılması iş dünyası ve ihracatçı adına sevindirici oldu. Teşekkür ediyoruz." - MERSİN

Mersin, Irak, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızıltan: 'MTSO'nun yoğun çabası sonuç verdi, sınır kapıları açıldı' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson, Donald Trump'ı dövmeye kalktı         
20:34
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortay çıktı: Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortay çıktı: Zeynep sürekli beni şüphelendiren hareketler yapıyordu         
20:33
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi         
20:29
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor         
19:59
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak         
19:41
Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor Yeni araştırmanın sonuçları korkuttu! Yüksek tansiyon, koronadan ölüm riskini iki katına çıkarıyor         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi         
19:21
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir         
19:12
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek         
18:56
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı         
18:41
Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi         
18:38
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
18:25
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi         
18:24
Kendisini Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı         
18:15
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti         
18:10
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi         
18:05
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı         
17:57
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı         
17:49
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı         
17:48
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı         
17:48
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu         
17:45
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit         
17:27
Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek Kel erkeklerde koronavirüsten hayatını kaybetme oranı daha yüksek         
17:25
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı         
17:19
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü         
17:16
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir         
17:08
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu         
17:07
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi         
17:03
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı         
17:01
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 20:44:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızıltan: "MTSO'nun yoğun çabası sonuç verdi, sınır kapıları açıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]