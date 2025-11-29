Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince...

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince...
29.11.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının başlarından vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, komşusunun ifadesi şok edici detaylar ortaya çıkardı. M.C., olay günü Mehmet Kaya'nın evine çay içmeye gittiğini belirterek, "Benim ona aldığım tabancayı çıkartıp karşı kanepenin önünde yerde oturan eşi Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33)- Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişiden komşusu M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

"YAKLAŞIK 10 YILDIR GÖRÜŞÜYORUZ"

Tutuklanan komşu M.C.'nin de savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.C., ifadesinde; şunları söyledi: "Mehmet benim komşum olur. Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz. Mehmet, benden kendisine tabanca bulmamı istedi. Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet'e verdim. Mehmet'in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum. Pazartesi, 24 Kasım'da Mehmet, gündüz saatlerinde beni çağırdı ve anten tamir edeceğimizi söyledi. Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun' dedi.

Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

"KONUŞURSAN SENİ ÖLDÜRECEKLER"

Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de 'Mehmet abi ne yapıyorsun' dedim. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler' dedi. Sonrasında kendini vurdu."

Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Kızıltepe, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Baba, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erhan Erhan:
    Annesini öldürüldüğünü gören en olgun ve sakin bir insan dahi “ Baba ne yapıyorsun” diyemez! O şokla feryat eder.., 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin
Zayıflama uğruna canından oluyordu 1.5 ay hastanede yattı Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan’dan çarpıcı Türkiye mesajı Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün... 300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...
Muğla’da hastanede kimyasal madde döküldü 2 personel etkilendi Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi
Şiddetli kar geliyor İstanbul için tarih öne çekildi Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet
İstanbul’da “Black Friday“ çılgınlığı AVM’lerde büyük yoğunluk yaşandı İstanbul'da "Black Friday" çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı
Derin Talu’dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

12:14
CHP’de kurultay maratonu Özgür Özel’den “Arının“ diyen Kılıçdaroğlu’na sert mesaj
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den "Arının" diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
12:09
Derbi öncesi kritik istatistik Bunu yapan maçı kazanıyor
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
12:01
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
11:29
Bu mesaj Kılıçdaroğlu’na mı Özgür Özel’in sözleri salonda alkış tufanı kopardı
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı
10:39
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
10:39
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
09:42
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
09:41
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
09:25
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
02:26
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
01:37
Havalimanlarında kriz Uçaklar yere indiriliyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 12:24:57. #7.13#
SON DAKİKA: Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.