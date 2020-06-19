KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması görüşüldü - Son Dakika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması görüşüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması önerisini mecliste temsil edilen siyasi parti liderleriyle görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması önerisini mecliste temsil edilen siyasi parti liderleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, normal şartlarda 26 Nisan'da yapılması planlanan seçimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelendiğini hatırlattı.

Halk sağlığı için sıkıntı olmayacak en erken tarihte seçimin yapılmasıyla ilgili görüşünü daha önce de dile getirdiğini söyleyen Akıncı, 2 ayı aşkın süredir KKTC'de vaka görülmediğini söyledi.

Akıncı, "Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sonbahar uyarısını (ikinci Kovid-19 dalgası uyarısı) da dikkate aldığımız seçimleri, sonbahar öncesinde tamamlama imkanından yararlanmanın doğru olacağına inanmaktayım. Sağlık açısından olduğu kadar Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından da seçimin yapılmasını ve artık gündemden düşürülmesinin yararlı olacağını düşünmekteyim." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu açısından da seçim tarihinin öne alınmasının sorun olmayacağını kaydeden Akıncı, Cumhuriyet Meclisi'nde haziran ayı sonuna kadar bir düzenleme yapılması ve 45 günlük seçim takviminin düzenlenmesiyle, ilk turun 16 Ağustos'ta, gerekli olursa, ikinci turun da 23 Ağustos'ta yapılabileceğini parti liderlerine önerdiğini kaydetti.

Akıncı, "Ekimdeki seçimin ağustostaki seçime oranla daha riskli olabileceği ortadadır. Halkın sağlığını düşünerek, toplumun ekonomik geleceğini de dikkate alarak, bu seçimin yapılarak gündemden çıkarılmasını en doğru tavır değerlendiriyorum." dedi.

"Genel kanaat seçimin 11 Ekim'de yapılması yönünde"

Başbakan Tatar, seçimin erken alınmasıyla ilgili görüştüklerini belirterek, "Genel kanaat seçimin 11 Ekim'de yapılması yönünde." diye konuştu.

Kovid-19, son gelişmeler, kapıların açılması ve normalleşmeyle ilgili genel değerlendirmeler de yaptıklarını belirten Tatar, hükümet bu konularla alakalı çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

"Seçiminin erken tarihe çekme önerisini doğru bulmuyoruz"

CTP Genel Başkanı Erhürman, temmuz ayı içerisinde dışarıya açılmanın olacağını, yeni normal dönemine geçileceğini ve bu dönemde vakaların yeniden Kovid-19 vakalarının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Ağustosta seçimin gerçekleşmesinin temmuz ayında propaganda yapılacağı anlamına geldiğini vurgulayan Erhürman, propaganda döneminde sosyal mesafe kurallarına uyulamayacağına dikkati çekti.

Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı seçimini erken tarihe çekme önerisini doğru bulmuyoruz. Bunu daha önce de Cumhurbaşkanı'na söylemiştim." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimini, Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelemişti.

Yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Akıncı'nın görevine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması görüşüldü

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması görüşüldü - Son Dakika

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