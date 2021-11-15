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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3)

15.11.2021 20:54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da "100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi" açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da "100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi" açıldı.

Tarihi Bedesten binasındaki sergisinin açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Müdürü İbrahim Benter ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, bu sergiyi gördükten sonra atalarının bilim ve ilimde ne kadar önde olduğunu anladığını söyledi.

Osmanlı'nın Ada'ya 1571'de geldiğini ve Kıbrıs'ta her alanda büyük izler bıraktığını aktaran Tatar, İslam dünyasında yapılan çalışmaların iz bıraktığını ifade etti.

Tatar, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, KKTC'li gençlere sergiyi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı ve sergi küratörü Hüseyin Şen davetlilere sergiyi gezdirdi.

Sergi 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergi koleksiyonunda, astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya, tıp alanında özenle seçilmiş 100 obje modern sergicilik anlayışıyla geliştirilen tasarımla sergileniyor.

Sergide, 9 ve 16'ncı yüzyıl aralığında yaşamış El Cezeri, Takıyyüddin, İbnü'l Heysem, El Urdi, Zehravi gibi Müslüman bilim insanlarının icatları yer alıyor.

Bilim insanlarının yazma eserlerinde yer alan tasvirlerine göre imal edilen, İslam biliminde, astronomi, tıp, kimya, geometri, coğrafya, teknik ve optik alanlarında kullanılan aletler de burada sergileniyor.

Sergilenen objeler İslam bilimindeki alanlarına göre kategorize ediliyor. Astronomi bölümünde Meraga ve İstanbul rasathanelerinde kullanılan gözlem aletlerinin maketleri yer alıyor.

Ayrıca Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi ve Kandilli Rasathanesi'nden getirilmiş objeler de sergide görülebiliyor.

Sergi 31 Ocak 2022'ye kadar açık kalacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3)

Bilim Tarihi, Kıbrıs, İslam, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi Açılışı'nda konuştu (3) - Son Dakika
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