KKTC ilk yerli otomobili 'Günsel'i tanıttı - Son Dakika
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KKTC ilk yerli otomobili 'Günsel'i tanıttı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobili Günsel Oto B9'u Girne'de tanıttı.

KKTC ilk yerli otomobili 'Günsel'i tanıttı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobili Günsel Oto B9'u Girne'de tanıttı.


KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel Oto B9'un tanıtımı, Girne Eleksus Otel'de görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Tanıtıma Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.


KKTC'nin ilk yerli ve milli arabası Günsel B9'un, Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve üretim sürecinde 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına getirildi. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulan fabrikada 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Günsel'in 2021'de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesi ise, 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.


Günsel B9'un Tanıtımda konuşan KKTC Başbakan Ersin Tatar, " Doğu Akdeniz'de Mavi vatanda KKTC ile ilgili çok olumsuzluklar konuşulmaktadır. Ama bu akşam bu konuşmalar hepsini mahkum etmektedir. Biz başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. Biz Kıbrıslı Türkler, var olma mücadelesinde çok isimler yetiştirdik. Onların bir tanesi de hepimiz kabul etmeliyiz ki mücadele yıllarından beri her türlü zorluğa göğüs geren Suat Günsel'dir. KKTC bu proje ile geleceğine imza atmakla bu planlar ile gurur duyacaktır. Bu coğrafyada Türklük için vatan için millet için bu projelerin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini paylaşmak istiyorum" dedi.


Konuşmaların ardından tanıtımı gerçekleştirilen Günsel Oto, üç renk araçla sahnede izleyiciye de sunuldu. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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