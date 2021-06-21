Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata, ülkenin eşit ve özgür birer ferdi olarak anayasal hak olan siyaset yapma haklarını kullandıkları için bu davada yargılandıklarını öne sürdü.

Davada Kürt sorununu demokratik ve barışçı yollardan çözmek isteyenlerin yargılandığını iddia eden Ata, "Dünyada çatışma yaşayan tek ülke biz değiliz. Türkiye'deki çözüm süreci ancak ve ancak kendi gerçekliği ile anlaşılacaktır. Her ülke geçmişinde zor günler yaşamış ve yanlış kararlar almıştır. Büyük devlet, güçlü millet kendisiyle yüzleşerek hatalarını görmelidir. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepimizin sorunudur." diye konuştu.

Ayla Akat Ata, 6-8 Ekim olaylarından bir ay önce bölgeye gittiğini, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir köyde kaldığını ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçan sivillerin Türkiye'de kalacakları yerlere ilişkin sorunların çözümüyle ilgilendiğini belirtti.

Olayların bu sırada başladığını ifade eden Ata, kendisinin de silahlı saldırıya uğradığını, fakat çatışma sürecinin bitmesini isteyen barış yanlısı biri olarak şikayette bulunmadığını söyledi.

Ata'nın savunmasının ardından mahkeme, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK'nın sokağa çıkma çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

Çağrılar üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da arasında olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldığı ifade edilen iddianamede, olaylarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı, 197 okulun yakıldığı, 269 kamu binasının tahrip edildiği, 1731 ev ve iş yerinin yağmalandığı, 1230 aracın kullanılamaz hale getirildiği kaydediliyor.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.