Koç yeni ayı kapıda: Aysun Koç'tan kritik uyarılar ve burçlara özel yorumlar

16.04.2026 14:07
Astrolog Aysun Koç, 17 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek yeni ayın hem dünya hem bireysel hayatlar üzerindeki etkilerini anlattı. Yeni ayın çatışma riskini artırabileceğini belirten Koç, fırsatların da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com izleyicileri için yaptığı değerlendirmede 17 Nisan’da Koç burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın etkilerini detaylı şekilde ele aldı. Koç, gökyüzündeki yoğun Koç enerjisinin hem küresel düzeyde gerilimleri artırabileceğini hem de bireyleri harekete geçirecek güçlü bir motivasyon sağlayacağını ifade etti. Yeni ayın riskler ve fırsatları aynı anda barındırdığına dikkat çekti.

KOÇ YENİ AYI GERİLİMİ ARTIRABİLİR

Aysun Koç, Koç burcunun doğası gereği “mücadeleci, girişken, atak ve savaşçı” bir enerji taşıdığını belirterek bu yeni ayın da benzer etkileri güçlendireceğini söyledi. Gökyüzünde Koç burcundaki yoğun gezegen yerleşiminin çatışma ve savaş risklerini artırabileceğini ifade eden Koç, bireysel düzeyde ise öfke kontrolünün zorlaşabileceği uyarısında bulundu.

DİKKAT: YALAN VE ALDATILMA RİSKİ

Koç, Satürn-Mars kavuşumunun baskı ve şiddet enerjisini artırabileceğini vurgularken, Merkür ile Neptün yakınlaşmasının da yanıltıcı etkiler getirebileceğini söyledi. Bu süreçte verilen her söze güvenilmemesi gerektiğini belirten astrolog, kandırılma ve aldatılma risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

YENİ AY FIRSATLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Yeni ayın sadece riskler değil önemli fırsatlar da barındırdığını belirten Koç, ani para ve aşk fırsatlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Özellikle Boğa ve Yengeç burçlarının daha şanslı olacağını ifade eden Koç, Akrep, Balık, Oğlak ve Başak burçlarının da fırsatlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

İLİŞKİLERDE ŞİFA VE KARMİK KARŞILIKLAR

Koç, Juno asteroitinin olumlu etkileriyle ilişkilerde iyileşme ve şifalanma fırsatlarının doğabileceğini belirtti. Özellikle partner ilişkilerinde sorun yaşayanların bu dönemi değerlendirebileceğini ifade eden astrolog, uzun süredir emek verilen konularda da karşılık alınabileceğini söyledi.

SAĞLIK KONULARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni ay döneminde sağlık konularının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Koç, özellikle genetik hastalıklara ve kadınlarda göğüs bölgesiyle ilgili rahatsızlıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte gerekli kontrollerin yapılmasının önemine değindi.

BURÇLARA GÖRE ÖNE ÇIKAN ETKİLER

Aysun Koç, burçlara göre etkileri de tek tek değerlendirdi. Koç burçları için yeni başlangıçlar ve harekete geçme zamanı olduğunu belirten Koç, Yengeçler için kariyer fırsatlarının öne çıkacağını söyledi. Aslanlar için yurt dışı ve hukuki konular, Başaklar için finans ve sağlık, Teraziler için ise evlilik ve ortaklıklar gündeme geliyor. Yay burçları aşk ve çocuk konularında hareketli bir döneme girerken, Oğlaklar için aile ve ev hayatı, Kovalar için iletişim, Balıklar için ise maddi kazançlar ön plana çıkıyor.

