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Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2021 11:39
Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve gazi yakınları katıldı.

Gölcük

Gölcük'te Anıtpark'ta düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün, bu toprakların vatan olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların, gurur ve şerefle hatırlandığı gün olduğunu belirtti.

Arslan, şunları söyledi:

"19 Eylül, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore ve Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde kendisini siper eden tüm gazilerin şeref günüdür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüştürülmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük onur ve gurur kaynağı saymıştır."

Etkinlikte, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Fikret Ormancıoğlu, Gölcük Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Hanefi Arslan, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü, Kocaeli, Tören, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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